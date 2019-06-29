單身好友想買房！他傻眼「有家人陪才叫家」提2疑惑…網全戰翻

▲原PO對身邊的單身男女買房的原因感到困惑。（示意圖／翻攝自pixabay）



網搜小組／綜合報導

下班、下課回到家中，聽到家人及愛人的問候或吵鬧聲，這才會有一個「家」的感覺，並使你緊繃的精神放鬆下來，但若沒有家人等你，還稱為一個家嗎？一名網友看到身邊的單身男女想買房，不禁提出2個疑問說，「買房的理由是什麼呢？」，引起網友熱烈討論。

「最近我遇到男生或女生都想買房子…」，該名網友表示，這些男女的共通點都是單身，女生給的回答是說「想要有自己的空間」，男生的方面則是「為了結婚用」。

但原PO仔細思考，假設男生購買房屋後，最後沒有遇到另一半，進而結婚，那起初的「買房」到底有何意義？再者，女生倘若工作下班，回到家中發現空無一人，難道不會無聊或寂寞嗎？這才讓原PO在論壇《mobile01》提出疑問，「所以想請教單身的各位，買房的理由是什麼呢？」

▲網友認為，買房可以變成投資，原因可以有很多種。（圖／CFP）



網友看完紛紛留言，「對他們那些被套住的來說，有房子才有家，所以要洗腦他人趕快買房子才會有家，這樣他們才有機會解套阿」、「房租一年一年漲，有能力不買房是傻蛋」。

網友看完紛紛留言，「有錢買房總比亂花好啦，資本主義要多累積自己的資本」、「子非魚，安知魚之樂也？」、「沒有為什麼，因為有房子就是爽」、「你去租間房子3年，你就不會感覺到孤單嗎??」、「我覺得單身買房可以自住也可以是投資，揹房貸也可以給自己努力的動力」。