美房產市場小型投資者增多！11.3%創20年新高　買入「起步房」更有保障

▲美國房地產市場小型投資者增加。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

最新研究指出，2018年美國房屋的投資率達到11.3%，創下20年來新高，且這些增長不是來自於大型房產公司，而是剛進入房產市場的小型投資者，與過去幾年大型企業的投資衰退形成對比。這些小型投資者的特色是，更關注在「有保障」的房產，而不是花大筆金錢投資豪宅。

房地產諮詢機構CoreLogic的數據顯示，自1999年開始調查以來，美國房地產市場投資率在2018年達到11.3%，創下20年來新高。自2012年的10.3%開始，每年都有略為成長的趨勢，2017年達到11%，是歷史第二高。然而這樣的數據也與小型投資者開始進入房產市場脫不了關係。

CoreLogic指出，這些在過去20年間買入低於10件以下房產的小型投資者，在整個房地產市場中所佔的比例最高。尤其是俗稱「家庭式」（mom-and-pop）投資者的購房的比例從2013年的48％升至2018年的60％以上。另外這些小型投資者也以購買「起步房」（starter-home）為主，設備簡單、價格偏低的新成屋，相較於高級地段的高級住宅更容易轉手。過去2年購買這種類型房產的比例高達20%，是中高階住宅的2到3倍之多。

另外，美國東部的房產市場比西部更為活躍，投資者購買率最高的10座城市均位於美國東部，其中底特律，費城和田納西州孟菲斯（Memphis）分別以27％，23.3％和19.7％的購買率領先。前十名中只有兩個是西部城市，分別是愛荷華州迪蒙（Des Moines）和奧克拉荷馬市（Oklahoma），分別為18.7％和17.2％。