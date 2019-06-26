兄妹情深！台中潭子凶宅藏洋蔥　屋主開價295萬元出售

▲台中潭子燒炭凶宅開價295萬元出售。（圖／翻攝自591房屋交易網）



記者黃靖惠／綜合報導

最近《591房屋交易網》刊登1則凶宅委售資訊，物件位於台中市潭子區雅豐街，距離潭子工業區不到5分鐘，受託房仲大方寫下「極善意之親情事故屋」，開價295萬元求售，之後更註明，因屋主胞妹久病厭世，最終在屋主同意下，燒炭結束苦痛，事後也請法師作法超渡。雖說是凶宅，卻隱藏令人鼻酸的故事。

根據《591房屋交易網》刊登資訊，出售物件位於台中市潭子區雅豐街上，距離潭子工業區不到5分鐘車程，且離矽品精密工業園區十分近，物件總樓高12樓，此次出售的是6樓景觀戶，屋齡24年，標榜2房2廳1衛1陽台，權狀坪數約25.8坪含車位，每個月管理費約1450元，開價295萬元求售。

房仲特別註記，「極善意之親情事故屋」，原屋主家人自小貧困，後來事業有成、照顧家人，但屋主胞妹罹癌末期，身心極痛苦，又不願不告而別，最後在兄長同意下，於屋內燒炭結束痛苦。房仲強調，事發後，家人已快速處理完成，並請法師作法事超渡。

記者今天致電詢問房仲，他表示，該物件已經處理乾乾淨淨，之後也租給一對夫妻長達3年時間，承租期間也沒有發生異狀，此次求售全是屋主自身考量，因為屋主年邁，所以才想自行處理凶宅，以低於行情7折求售，未來就不用交由子孫煩惱如何處理。