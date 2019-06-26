雙子星「國安疑慮」6度難產　他透露：未來台灣招商將更困難　

▲藍天宏匯所提台北雙子星案，有機會遞補成功。（圖／藍天集團提供）

記者黃靖惠／台北報導

再度難產的雙子星開發案，今日在投審會駁回香港南海控股集團及馬來西亞商馬頓團隊後，第2順位議約人藍天宏匯集團強調靜待通知，未來若有機會，也會全力以赴。而南海控股，則正在研擬對策中。身為該案招商總顧問、仲量聯行總經理趙正義，曾指此案80%以上沒有中資，對此遺憾表示：「對台灣未來招商，恐有負面影響。」

歷經5度流標、總投資金額高達600億元的雙子星開發案，原定今年3月底應該完成簽約，時程延宕的結果，今日由投審會宣布駁回南海控股提案。對此，南海控股僅低調表示，正在研擬對策中。而第2順位議約人藍天宏匯集團則表示，靜待通知，未來若取得遞補資格，一定會以最大的使命感與熱情，全力以赴。

而曾打包票指出2組投資團隊，有8~9成不是來自中資的趙正義表示，「遺憾但無可奈何，不好多說什麼，預定明天市府內部開會討論後，公司將對外說明。且駁回決議，對台灣未來招商，恐有負面影響。」

至於仲量聯行高層私下透露，依照法規認定的陸資，是股東超過30%，且具有決策權，但此次遭指的董事、並沒有持股，僅能算是公司的專業經理人，「不是股東、沒有決策權，怎能算陸資？」並質疑：「這樣就認定有國安疑慮，等同是無限上綱。」