新光集團後代看中35年老華廈　捧億元現金加碼購入

▲「慶城公園華廈」最新揭露交易案，總價1.05億元，由新光集團成員吳東明所屬公司購入。（圖／記者林敬旻攝）

記者張菱育／台北報導

35年老華廈總價破億元！根據最新實價登錄資料發現，「慶城公園華廈」今年4月有一筆交易紀錄，總價1.05億元。據了解，買方為福麟系統整合股份有限公司，負責人為新光集團創辦人之一的吳金龍三子吳東明，據查，吳家原已持有該棟華廈多戶，如今再加碼購入5樓的億元戶，可說是特別偏愛該華廈。

「慶城公園華廈」位於松山區南京東路三段303巷3弄，根據最新實價揭露今年4月成交5樓戶，總價共1.05億元，包含一個車位，每坪單價85.68萬元，共133.07坪。

該華廈實價揭露至今僅有5筆交易紀錄，成交最高價為2017年5月的2樓戶，總價2.1億元，每坪單價70.7萬元，共297.17坪。其他筆交易單價則介於65~90.9萬元之間。

謄本資料顯示該戶買方為福麟系統整合股份有限公司，其公司負責人為吳東明，為新光集團創辦人之一的吳金龍三子，根據商工登記資料，顯示該公司登記地址也為該棟的2樓戶，此次加碼再買進5樓戶，可說是特別偏愛此棟華廈。



信義房屋南京復興店店長梁光輝指出，南京東路三段巷弄間的華廈屋齡大都約30幾年，華廈單價平均約在每坪85~100萬元不等，越鄰近慶城公園因居住條件較佳，因此華廈單價可到每坪98~100萬元，客戶大多為台商、公司老闆、醫生等高端人士。

會選擇屋齡較舊的華廈而不是新大樓，他說，主要是因買方考量家中長輩在意新大樓公設比動輒35%起跳，還不如選擇公設比不到20%的華廈產品。