影／新板特區光環失靈？　麗寶百貨竟整層只剩顧客服務中心

記者黃靖惠／綜合報導

新北新板特區購物中心及百貨公司林立，其中「麗寶百貨廣場」位於捷運站旁，地段精華、交通便利，但卻未帶來人潮，反而被眼尖網友發現，各樓層店面空置率高。其中，5樓整層除顧客服務中心外，各櫃位蕩蕩，網友也憂心恐淪下個被消失的百貨。第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，新板特區百貨林立、每間百貨集客力強，如沒有做出明確市場定位，別間百貨可能吸走客群。

▲麗寶百貨廣場樓上櫃位空置情形嚴重。（圖／記者黃靖惠攝）



「麗寶百貨廣場」位於新板特區精華地段，鄰近板橋火車、捷運、高鐵站，周邊有GlobalMall環球購物中心、FE21遠東百貨、Mega City 板橋大遠百以及誠品生活新板店等百貨公司。

該棟有13個樓層開放，扣除B2～6層汽、機車停車場後，B1是孩童遊戲場，1～2樓是咖啡、服飾，3～4樓是秀泰影城，5樓是顧客服務中心，而6、9樓是主題餐廳、以及婚宴餐廳。

▼麗寶百貨廣場樓上櫃位空置情形嚴重。（圖／記者黃靖惠攝）

記者走訪「麗寶百貨廣場」各樓層發現，除9樓婚宴餐廳、B1樓遊戲主題館、1樓的衣服、飾品、咖啡廳櫃位以外，另6樓櫃位空置率十分驚人，原有5間異國美食餐廳營業，如今陸續撤離只剩下1間。

另外，5樓除角落的顧客服務中心以外，並無設其他品牌設櫃，整層樓顯得空蕩蕩，經詢問，目前百貨仍在招商中，且2樓餐飲小吃店也有櫃位空租情況。

麗寶百貨廣場營業運組長吳仁傑表示，「目前空置櫃位正在招商中。」至於公司未來營運規劃及櫃位空置現況，則不予回應。

第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，新板特區百貨林立、每間百貨集客力強，如沒有做出明確市場定位，可能被別間百貨吸走客群。

▼麗寶百貨廣場樓上櫃位空置情形嚴重。（圖／記者黃靖惠攝）



她指出，另外新板特區辦公室量體不大，以住宅區為主，周一到五沿街人潮相對少，逛街消費人潮以假日為主，且也無法像信義計畫區，或是台北火車站旁，因為商辦多、聚集白領上班族，利用午間到百貨消費。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，與新板特區其他百貨相較之下，「麗寶百貨」品牌名氣不如其他，且深耕地方時間不長，加上區內櫃位同質性高、且飽和，長期缺乏特色，難吸引人潮入內消費。

▼麗寶百貨樓層簡介。（圖／記者黃靖惠攝）

