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棉被掉床尾「連7天冷醒」　租屋女嗆：跟你拚了！早上景象嚇崩潰

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▲▼房,床（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲棉被掉下床，讓原PO百思不得其解！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「想到半夜要拉被子蓋就覺得煩！」一名女網友分享租屋玄奇經驗，每到半夜，棉被有1/3都會掉到床尾，連續一個禮拜都發生相同情況。某日睡前，她忍不住嗆聲，結果隔天景象讓她驚呆了。

一名27歲女網友透露，自己存錢買37坪美宅，但獨自住空間太大，便決定暫時出租，另租一間9坪小套房，怎料開啟一連串驚悚故事。原PO說，晚上會聽到摩擦聲，「像是有人穿拖鞋，卻要刻意壓低走路聲音的音量的感覺」，由於上班太勞累，她沒多加予理會，一個月後也漸漸習慣這詭異聲音。

直到她陪同友人參加公司總經理告別式後，會經常睡到半夜被冷醒，才發現1/3棉被掉到床尾，連續一個禮拜重複動作，原PO心想，「我這個人是不會踢被子睡覺也不太會翻動的人，半夜拉被子有點困擾我導致睡眠品質不好！」

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▲▼房,床（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO一副倦容模樣，讓公司同事忍住住調侃，「晚上玩太兇哦！」其實她早已發覺租屋處不對勁，當晚氣得向空氣喊話，「他X的再拉我被子，老娘跟你拚了！」然而凌晨2點多時，1/3棉被依舊掉到床尾，原PO冷醒後，用力把被子往身上扯，「咦…怎麼有種別人跟我拉扯的阻力錯覺？」

但原PO堅決一拉，硬是把整條裹在身上，「像是包海苔飯卷那樣」，接著忍不住咒罵「X的，我就不信這樣還能整條被子掉地上！」時間滴滴答答到了早晨6點多，她昏昏沉沉下床，發覺踩到軟軟的物體，「奇怪了…我的被子怎麼整條在地上？」她猛然驚醒，左眼餘光看到一個灰黑影子迅速竄過。

「那應該是我養的貓『魯比』」因原PO急著趕上班，衝到公司開會後，才赫然回神發現，「我沒養貓呀！那早上看到的…」至今該詭異情況仍是個謎，故事更嚇壞《爆系故事館》的網友們，紛紛抖回「所以到底是總經理還是地縛靈？」、「 有點毛毛的」、「一起住的隱形房客」、「放假跟他拚」、「其實有可能是老鼠」。

關鍵字：租屋棉被床尾

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