5年前板橋最高點！他花960萬買房「現賠售920萬」　一算苦笑：賠100萬↑

▲買對房子是門學問。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

有些人買房是為了投資，但選好地點和時機真的是門學問，否則想賣房時恐怕會賠上一筆。一名網友分享自己的賠售實例，說他2014年在新北市板橋買最高點960萬，今年以920萬賣出，表面上看起來是賠了40萬，實際上幾乎是賠超過100萬。看到貼文後，其他人紛紛留言幫QQ，「你少算了房屋稅和地價稅喔！」

一名網友在《Mobile01》表示，他2014年買在新北市板橋最高點960萬，2019以920萬賣出，賠40萬。但接著原PO算出實際上根本不只賠40萬，首先是「當時960萬的1%房仲費+稅+代書：96000+25000+14000=135000」，再來「貸款5年利息：6000x12月x5年=360000」。

原PO說，如果當初不拿出500萬頭期款買房的話，他會有「5年定存1%利息=250000」，接著還要算賣920萬的4%房仲費「368000」。最後則是修繕費約50000元，全部支出為1169000元，「所以賠售40萬，基本上是賠超過110萬。」原PO忍不住自我安慰，「不過你如果自住以月租1.5萬x12x5年=90萬。所以我大概賠20-30萬吧，這樣算心理會好過一點。」

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▲原PO買板橋的房子，5年後卻賠售。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到原PO曝光板橋房子賠售的貼文，其他人紛紛留言，「所以我2019買房，我覺得比2014買的人便宜多了，正所謂比上不足比下有餘，這樣心裡就好受多了，謝謝您，2014」、「別怕，等2027再入場！倒賺900萬」、「樓主你這麼誠實，多多套套會崩潰的笑，一堆等著抓交替的都已經快哭出來了」、「感覺是跌不下來啦～有錢人還是一直買，買不起的還是在等房價崩盤。」

不過也有網友認為，「板橋960萬的房子，租金1.5萬應該租不到這樣等級的，1.5萬只能租30年的老公寓，這個部份還是有落差（你這樣算投報率才1.875%）。960萬的房子，租金抓在2.5萬元較合理，（投報率3.125%），若用2.5萬去算，你還賺30萬」、「純屬個案，房價只會漲漲漲，樓主現在賣明年肯定後悔，因為要翻倍漲了，今年快進場明年要翻倍漲，再不買就只能買郊區了。」

▲有網友，分享賠售故事的原PO簡直是吃了誠實豆沙包。（示意圖／記者林敬旻攝）

還有人質問，「板橋那麼大，樓主是買在哪？新還是舊這都不知道，當初買是不是被拱當冤大頭買貴了也沒人知道」，說原PO在房市高點的2014買，在板橋卻才買900多萬，能買到什麼房子，「我只能說應該不會是市場上很熱門的物件吧？如果地點夠好是捷運站附近，屋齡夠新，市場需求大，還會賠錢賣嗎？」也認為投資賠錢再正常不過，直言買在高點賣在低點就是會賠。

另一名網友也分享自己的慘痛經驗，「樓主，看到你這篇瞬間勾起我的沈痛回憶，我也來說說我的好了」，這位網友說他103年買房、房子總價600萬，106年賠售550萬出場，房價差賠了50萬，仲介費買時付8萬、賣時付12萬，「光這兩條大的就賠了70萬出去，其它零零總總的3年利息、稅費等等之類的加一加應該也快破百。」

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