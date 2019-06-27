台灣金聯平價屋熱銷中　中和南勢角「南方之星」最搶手

▲中和南勢角「南方之星」。（圖／翻攝台灣金聯官網）

記者吳靜君／台北報導

台灣金聯今(27)日表示，「108年度金聯平價屋」銷售專案從6月12日推動以來，52戶當中已經有33戶有民眾登記，等於銷售率達到63%，其中中和捷運南勢角站的「南方之星」共構宅最受歡迎，共計有10多人登記。

台灣金聯表示，這次金聯平價屋還有很多物美價廉的好物件，預計在7月3日申購登記截止，有購屋需求的民眾可以趁周末時來看屋，把握最後難得的機會。

根據台灣金聯透露，目前平價屋的物件當中，最受歡迎的是編號第15號的中和捷運共構宅「南方之星」，權狀坪數為29.64坪，房屋格局是2房、1廳、1衛，售價為1,358萬元，共計有10多組的民眾登記想要購買。台灣金聯表示，其他台中市、及台南地區物件均已提前完銷，今年52戶當中，已經有33戶有民眾登記有意願購買，銷售率達到六成三，熱絡程度更勝以往。

台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，儘管目前不動產景氣稍有復甦，但因全部物件均依去年標準定價，銷售情況非常熱絡，與歷年同期較顯得非常亮眼，在已登記申購物件中，有超過20戶有2人以上登記，必須抽籤決定。

郭文進呼籲，有購屋需求民眾，應把握最後一週難得機會，儘快在7月3日活動結束前，上網查詢物件資訊、安排看屋，因為根據以往辦理經驗，民眾往往都擠在活動最後幾天才「出手」購買，結果造成要多花一點時間排隊辦理手續。況且，活動結束之後，再購買金聯的物件就無法享有抽獎及送好禮等近10萬元的好康回饋。