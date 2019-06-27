「失望性買盤」撐起交易量　學者澄清：沒有說儘快入手

▲買房。（圖／pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

購屋族資金有限，苦等多年價格下跌，但一等再等，卻錯過讓利破盤價，只能認輸低頭進場，對此景文科大財務金融副教授章定煊拋出「失望性買盤」論調，卻被解讀為鼓勵買房，但他今天在臉書強調，「沒說過要大家儘快入手購屋，自己都沒買了，怎會建議大家儘快入手？」

他表示，自己所提到的「失望性買盤」是一些不想再等下去的剛性自住客，一些有需求的可憐人而已，在很掙扎的情況下，會有一些進場跡象，也僅是描述市場現象，並非討論市場多空走勢。

以江翠重劃區為例，他表示，一開始出現4字頭新案破盤價，自住客認為房市要崩了、繼續觀望，但等來等去，眼巴巴看著建案變回5字頭、6字頭，直到錯過破盤讓利案，如今要入場得多付好幾百萬元，心情十分痛苦。

不少人可能會萌生「還要再等下去嗎？等到甚麼時候？」這時候，購屋者只要遇到願意讓價案子，就心情動搖了，也就是所謂的失望性買盤。他也說，某建案老闆不願意降價，購屋者只能等投資客認輸、撿便宜，但「我沒有說儘快入手。如果有，也是別人說的，與我無關。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前市場仍以自住買盤為主，部分有購屋需求的自住客，可能等價格下跌長達2、3年，如今看到部分地方有反彈跡象，也就不想等了，而這批人多是有住房需求，以現在市況來看，屬於房市回溫，價格盤整、些微反彈。