ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「失望性買盤」撐起交易量　學者澄清：沒有說儘快入手

ETtoday房產雲

▲▼買房,房貸,房子,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲買房。（圖／pixabay）

記者黃靖惠／綜合報導

購屋族資金有限，苦等多年價格下跌，但一等再等，卻錯過讓利破盤價，只能認輸低頭進場，對此景文科大財務金融副教授章定煊拋出「失望性買盤」論調，卻被解讀為鼓勵買房，但他今天在臉書強調，「沒說過要大家儘快入手購屋，自己都沒買了，怎會建議大家儘快入手？」

他表示，自己所提到的「失望性買盤」是一些不想再等下去的剛性自住客，一些有需求的可憐人而已，在很掙扎的情況下，會有一些進場跡象，也僅是描述市場現象，並非討論市場多空走勢。

以江翠重劃區為例，他表示，一開始出現4字頭新案破盤價，自住客認為房市要崩了、繼續觀望，但等來等去，眼巴巴看著建案變回5字頭、6字頭，直到錯過破盤讓利案，如今要入場得多付好幾百萬元，心情十分痛苦。

不少人可能會萌生「還要再等下去嗎？等到甚麼時候？」這時候，購屋者只要遇到願意讓價案子，就心情動搖了，也就是所謂的失望性買盤。他也說，某建案老闆不願意降價，購屋者只能等投資客認輸、撿便宜，但「我沒有說儘快入手。如果有，也是別人說的，與我無關。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前市場仍以自住買盤為主，部分有購屋需求的自住客，可能等價格下跌長達2、3年，如今看到部分地方有反彈跡象，也就不想等了，而這批人多是有住房需求，以現在市況來看，屬於房市回溫，價格盤整、些微反彈。

關鍵字：房產學者失望性買盤章定煊信義房屋低價進場買房自住客

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

5年前花960萬買板橋房　他脫..

台中潭子凶宅藏洋蔥　低於市價7..

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

驚！天花板垮下…租屋男險被壓扁

她開封「好市多廚房紙巾」驚呆　..

看高樓層房！他心動「有30坪露..

冷氣插頭燒焦黑　網曝電線不能綁

蘆洲最強商圈集賢路　美妝品牌「..

友曝房價會跌　他等3年反漲40..

棉被掉床尾！她連7天冷醒…毛炸

ETtoday房產雲

最新新聞更多

房市回溫靠「失望性買盤」　學者..

當然不只能掛窗簾　不知不可伸縮..

380億京華城3度流標　矛頭指..

400萬投資英國學生套房　標榜..

房市轉淡？　新北交易月減逾1成..

雙子星開發案「難產」　捷運局：..

新光集團後代偏好老華廈　捧億元..

2020年新建餘屋總量　恐衝1..

雙北車位待租率創3年新高　租金..

首購年輕族住別墅　牡丹雅築珍稀..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366