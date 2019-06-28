賣「讓消費者買得起」　甲山林「林淡竹」推2字頭宅

▲愛山林建設（2540）今舉辦股東會，圖為董事長祝文宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

看好台北市南港區以及高雄未來的發展，愛山林建設董事長祝文宇認為，「南港將是下一個信義計劃區」，將推出單價破百萬元的豪宅產品，但也會推出「讓消費者買得起的房子」預估會在林口A7重劃區以及淡水區推出2字頭產品。

愛山林建設（2540）2018年營收總計18.6億元，較2017年增加8.5億元，年成長85%，EPS（每股純益）為1.26元，稅後淨利1.85億元。祝文宇說，高雄目前有美術館的「凱悅香榭」，總銷約50~60億元、苓雅區七賢路的自建案「時尚帝寶」銷售中，目前「時尚帝寶」已售4成，自從政府大打豪宅市場之後，現在市中心大多推小坪數產品為主。

至於北台灣市場，公司將往東區發展，畢竟北市房價高，高單價產品對一般消費者較有壓力，因此會在汐止推單價35萬元的「美麗山林」，共300多戶，規劃兩種類型的產品，包括6層樓產品以及別墅社區，該別墅案公設比僅11%、規劃共100多戶別墅、基地總面積約4萬多坪，總價約3000多萬元，讓北市的換屋族可以負擔的起，採邊建邊售，目前每3組看屋數就有1組成交，預計2年後完工。

此外，祝文宇指出，近年整體市場土地價格不斷上漲，但是新推案房價都盡量壓著不漲，「主要是希望讓消費者買得起房子」，因此在林口A7重劃區與興富發建設合售「華悅城」，單價每坪25~26萬元，以及在淡水區有總銷100多億的新案推出。

而在新竹的土地共約8萬多坪，總銷上看百億元，有一愛山林自建案位於竹科旁，開價2字頭左右。

高端宅方面，祝文宇認為「南港區是下一個信義計劃區」，公司將規劃豪宅型產品，新產品可比擬為「信義聯勤」，接待中心預計年底完工，總銷達千億元，共規劃6棟住宅、百坪以上的豪宅，目標每坪單價破百萬元，客戶族群鎖定國內高端買家以及國際華人。

祝文宇說，目前愛山林建設還擁有屏東、板橋江翠北側重劃區土地，至於明年度的計劃，包含承德路與新竹的自建案，明年還會有更多的投資開發，預計要到3年後才有機會發放股利，畢竟現在賺的錢都拿去繳土地的利息與其他投資方面。

針對市況方面，祝文宇認為台灣今年除了中美貿易的影響外，目前總統大選對經濟影響還不大，但是待未來大選結果出爐，經濟恐有些改變，而建築業在近2年還是以剛性首購為主，但是現在建築成本不斷增加，然而早期土地取得成本較低的前提之下，出現新案賣得比成屋便宜的現象，現在房價可說是被壓到最低了。