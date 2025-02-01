嘉義縣市蓋社宅　3案近1000戶興建中！

▲嘉義縣民雄鄉福樂安居預計2028年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／嘉義報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。國家住都中心在嘉義縣市規劃興建共計6戶，其中興建進行中的有3案、待開工的2案與仍在規劃中的1案。

目前正在興建中的3案，包括已經於2023年開工的民雄福樂安居，規劃興建630戶，套房型329戶、兩房型263戶與三房型38戶，預計2028年初完工；一同於2023年開工的嘉義市西區友忠好室，在設計中有規劃托嬰中心，計劃興建144戶，套房型63戶、兩房型54戶與三房型27戶，預計2026年完工；嘉義市西區另一案博愛安居也在興建中，規劃總戶數206戶，套房型92戶、兩房型83戶與三房型31戶，預計2026年完工。

▲嘉義市博愛安居預計2026年完工。（圖／國家住都中心）

除了興建中的3案，待開工的案子有2案，其一位於嘉義市東區的安寮好室，計畫設計托嬰中心跟身障日照，總戶數141戶，套房型75戶、兩房型54戶與三房型12戶；另一案位於嘉義縣朴子市的朴子安居，基地位置比鄰嘉義縣政府，鄰近故宮南院、嘉義長庚醫院，規劃將興建376戶，套房型236戶、兩房型116戶與三房型24戶。