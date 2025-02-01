陸敬民／新房市指南針！　2025房價走勢全看寶佳策略

▲寶佳機構2024年再度重回推案王寶座，該機構特色除了案量大、推案王外，也是出名的「地板價」建商。（圖／記者項瀚攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

去年上半年房市挾全台股市站上2萬點、新青安等政策利多，各大建商火力全開，下半年央行連續出手打炒房、資金緊縮，造成市場買氣出現急凍。

寶佳機構從2019年開始，除2023年外，高達5年的推案量居全台之冠，2024年再度重回推案王寶座，該機構特色除了案量大、推案王外，不少首購族入手人生的第一戶就是寶佳的建案，也是出名的「地板價」建商，在不少重劃區堪稱「價格定錨者」。

在去年央行連續祭出信用管制後，市場買氣萎靡不振，我認為，寶佳動態相當值得觀察，尤其過去一般人對寶佳認知，除了幫助不少首購家庭完成成家夢想，每年約有1~1.2萬戶的去化量外，也是最大價格定錨者，是房市景氣或不景氣重要指標之一。

▲這幾年房地產狂飆，寶佳出現匪夷所思的現象，從原本大家熟知地板價建商，變成許多區域的價格天花板。（圖／記者張雅雲攝）

以往觀察寶佳，房市買氣熱時，銷售數字提高，會有土地購買跟不上建案去化速度的情況，會透過某些方式反應或平衡銷售速度，像是封盤、或是提高價格等，去維持前端土地開發速度與銷售速度的平衡。若是銷售速度減緩，寶佳則會透過定價策略刺激銷售速度，包括價格調整、有感讓利、實質降價等。

但在過去這幾年房地產狂飆，寶佳出現匪夷所思的現象，從原本大家熟知地板價建商，變成許多區域的價格天花板，像是2022年台南東區的平實營區「世界巨星」房價率先到5字頭，2022竹北「寶佳奇磊」也站上7字頭，2023年高雄左營「世紀莊園」也出現6字頭，都創當時區域新高。

在匪夷所思的價格背後，反應的是銷售速度，快到前端土地開發速度跟不上，因此藉由拉高售價來降低銷售速度。

而去年央行祭出第六、七波信用管制後，市場瞬間急凍，由於寶佳不囤地的特性，成為觀察房市走向的最佳風向標，若寶佳在今年329、520檔期，率先針對市場出現新一波向下修正行情，代表未來房市走向可望向下修正。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長