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遠雄28.4億拿楠梓精華地奪「總價王」　台南購地也衝第一

▲▼ 中石化 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南二都2024年最貴土地，前二名均為建商去年在9月金龍風暴前，採標售方式取得。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南二都2024年最貴土地出爐！高雄、台南前二名均為建商去年在9月金龍風暴前，採標售方式取得，南二都總價地王寶座均由遠雄建設搶下，其中遠雄以28億元，吃下中石化位於楠梓區的3795坪土地，為去年南二都最高。在地專家分析，瞄準台積電效應，總價創高不意外。

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根據住商機構彙整實登資訊統計，高雄、台南最貴地王前二名，均為建商去年在9月金龍風暴前，採標售方式取得。高雄總價最高前二名均為中石化去年8月成功標出，其中一筆楠梓惠正街的3795坪土地，得標金額28億4686萬元，換算每坪單價75萬元，溢價高達67%，榮登高雄總價最高地王。

遠雄房地產總經理張麗蓉透露，楠梓近期受惠台積電效應，房地雙漲，遠雄在高雄將維持一年推出一個建案的步調，預估該地2026年推出。

而高雄總價地王亞軍則是華友聯以總價20.6億元，標下中石化經貿段五小段2-1地號，換算單價88.24萬元，華友聯董事長陸炤廷透露，該地預計2025年動工，最快2026年推案，坪數多為30~55坪，外界以地價加上營建成本預估，未來開價也要5字頭起跳。

縣市 名次 地段位置 行政區 日期 總價(萬元) 單價(萬元/坪) 面積(坪) 買方
台南 第一 星鑽段2430地號 中西區 9月19日 17億6171 120.1 1467.41 遠雄
台南 第二 平道段119地號 永康區 10月9日 8億2888 64.8 1279.67 海富建設、結進不銹鋼工業
高雄 第一 惠民段16地號 楠梓 8月29日 28億4686 83.02 3796 遠雄
高雄 第二 經貿段五小段1-1地號 前鎮區 4月2日 20億779 88.24 2363 華友聯

▲2024建商入手南二都總價最貴土地TOP2。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

台南最貴地王前二名，也均為建商在台南市地政局去年6月標售時取得，冠軍為中西區星鑽特區土地，面積達1467坪，因地段精華，由遠雄建設以總價17.61億元得標，換算單價達120萬元，也是目前星鑽特區最貴地王。

第二名則是海富建設與結進不鏽鋼工業，攜手標下的永康區鹽行重劃區平道16街千坪地，單價約64.7萬元，創該區住宅區土地價格新高。

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，地價一直漲，成本降不下來，房價只好繼續挺進，目前2塊基地均尚未開發，隨地價不斷創區域新高，預估之後推案價格仍居高不下。

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關鍵字：南二都地價建商台南高雄遠雄華友聯

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