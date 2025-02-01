遠雄28.4億拿楠梓精華地奪「總價王」　台南購地也衝第一

▲南二都2024年最貴土地，前二名均為建商去年在9月金龍風暴前，採標售方式取得。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
南二都2024年最貴土地出爐！高雄、台南前二名均為建商去年在9月金龍風暴前，採標售方式取得，南二都總價地王寶座均由遠雄建設搶下，其中遠雄以28億元，吃下中石化位於楠梓區的3795坪土地，為去年南二都最高。在地專家分析，瞄準台積電效應，總價創高不意外。
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根據住商機構彙整實登資訊統計，高雄、台南最貴地王前二名，均為建商去年在9月金龍風暴前，採標售方式取得。高雄總價最高前二名均為中石化去年8月成功標出，其中一筆楠梓惠正街的3795坪土地，得標金額28億4686萬元，換算每坪單價75萬元，溢價高達67%，榮登高雄總價最高地王。
遠雄房地產總經理張麗蓉透露，楠梓近期受惠台積電效應，房地雙漲，遠雄在高雄將維持一年推出一個建案的步調，預估該地2026年推出。
而高雄總價地王亞軍則是華友聯以總價20.6億元，標下中石化經貿段五小段2-1地號，換算單價88.24萬元，華友聯董事長陸炤廷透露，該地預計2025年動工，最快2026年推案，坪數多為30~55坪，外界以地價加上營建成本預估，未來開價也要5字頭起跳。
|縣市
|名次
|地段位置
|行政區
|日期
|總價(萬元)
|單價(萬元/坪)
|面積(坪)
|買方
|台南
|第一
|星鑽段2430地號
|中西區
|9月19日
|17億6171
|120.1
|1467.41
|遠雄
|台南
|第二
|平道段119地號
|永康區
|10月9日
|8億2888
|64.8
|1279.67
|海富建設、結進不銹鋼工業
|高雄
|第一
|惠民段16地號
|楠梓
|8月29日
|28億4686
|83.02
|3796
|遠雄
|高雄
|第二
|經貿段五小段1-1地號
|前鎮區
|4月2日
|20億779
|88.24
|2363
|華友聯
▲2024建商入手南二都總價最貴土地TOP2。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）
台南最貴地王前二名，也均為建商在台南市地政局去年6月標售時取得，冠軍為中西區星鑽特區土地，面積達1467坪，因地段精華，由遠雄建設以總價17.61億元得標，換算單價達120萬元，也是目前星鑽特區最貴地王。
第二名則是海富建設與結進不鏽鋼工業，攜手標下的永康區鹽行重劃區平道16街千坪地，單價約64.7萬元，創該區住宅區土地價格新高。
台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，地價一直漲，成本降不下來，房價只好繼續挺進，目前2塊基地均尚未開發，隨地價不斷創區域新高，預估之後推案價格仍居高不下。
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