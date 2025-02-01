隔壁裝修「他家8條錦鯉死光光」　這事沒做好損失12萬

▲男子家中錦鯉死光，竟是因為隔壁裝修。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名屋主裝修房屋，業者卻沒有採取防護措施，導致粉塵與碎石汙染隔壁鄰居，害得對方家中8條日本錦鯉全都死光，損失高達5000新元（約新台幣12萬元）。

《8視界新聞網》報導，60歲林姓鄰居表示，隔壁的裝修工程已經進行1年多，而他大約半年前發現，家中錦鯉開始不斷死去。

他起初以為下雨影響水質，換水之後卻仍沒有改善，後來才注意到，隔壁施工粉塵飛入池內，「導致魚變得非常敏感」，紛紛掙扎跳出水面，躺在池邊死亡。

林姓鄰居曾與屋主溝通，希望工地可以採取一些防護措施，但顯然做得不夠確實。除了錦鯉死亡，來自隔壁工地的釘子和尖銳異物，已經導致他的汽車四度爆胎。

不過，林姓鄰居表示，他不會和隔壁屋主或裝修公司求償，而是希望建築業者知道，「最基本的措施一定要做。」

負責工程的蘇姓工頭表示，他們得知錦鯉死亡之後，就開始使用帆布遮蓋等防護措施，但難免因為施工需求，不得不暫時拆除，或許因為如此，才會導致魚池再度被汙染，將繼續跟鄰居溝通。