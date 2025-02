幸運贏5房超級豪宅　夫妻1原因選擇賣掉「秒變億萬富翁」

▲夫妻幸運贏得豪宅。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一對夫妻參加Omaze的抽獎活動,幸運贏得一棟占地1.4 英畝的豪宅,然而這對夫妻卻因為不想搬家,選擇將豪宅以300萬英鎊(約台幣1億多元)賣出,瞬間成為億萬富翁。

54歲女子里德(Rachael Reid)去年7月花費10英鎊(約台幣403元),參加Omaze慈善抽獎活動,贏得一棟位於薩里郡西部法納姆(Farnham)的5房豪宅,該豪宅不但腹地面積大,裡面還附有溫水游泳池、健身房等豪華設備。

'I'm selling my Omaze house with pool and gym after just 5 months – here's why' https://t.co/2PQSrjtWYq pic.twitter.com/jvJ9Nh75eh