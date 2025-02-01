幸運贏5房超級豪宅　夫妻1原因選擇賣掉「秒變億萬富翁」

▲夫妻幸運贏得豪宅。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻參加Omaze的抽獎活動，幸運贏得一棟占地1.4 英畝的豪宅，然而這對夫妻卻因為不想搬家，選擇將豪宅以300萬英鎊（約台幣1億多元）賣出，瞬間成為億萬富翁。

54歲女子里德(Rachael Reid)去年7月花費10英鎊（約台幣403元），參加Omaze慈善抽獎活動，贏得一棟位於薩里郡西部法納姆(Farnham)的5房豪宅，該豪宅不但腹地面積大，裡面還附有溫水游泳池、健身房等豪華設備。

'I'm selling my Omaze house with pool and gym after just 5 months – here's why' https://t.co/2PQSrjtWYq pic.twitter.com/jvJ9Nh75eh — Daily Star (@dailystar) December 16, 2024

幸運贏得大獎，里德與丈夫達倫(Darren)近來卻決定，要將這棟豪宅以300萬英鎊價格出售。擔任兒童福利照顧人員的里德表示，「我到現在還是不敢相信，我們竟然贏得了這棟價值百萬英鎊的房子，我們真的很享受住在這裡的時光，全家人也都非常喜歡」。

里德表示，雖然他們很喜歡新房子，但還是更喜歡原來住的社區，所以決定忍痛把豪宅賣掉，「這樣一來，我們就有資金，能在離家人附近的地區買一棟好房子居住，這筆錢將會幫助我們全家人」。Omaze發言人表示，所有中獎者都有權利決定是否入住新房，或是將房產出租、賣掉，擁有現金成為富翁。