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屋主妥協讓價　6月交易量微幅上揚

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▲▼天母,榮總,房市。（圖／記者張菱育攝）

▲房仲6月份成交資料皆較5月微增。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

中美貿易戰緊張局勢尚未緩解，民眾對經濟前景不樂觀，讓部分屋主較願意讓價出售，讓中古屋交易量與5月相當，根據永慶房產集團與台灣房屋內部成交統計，全台6月房市交易量皆微幅增加，分別微增1%、2.8%。

根據永慶房產集團研展中心統計，6月房市交易量與5月相較微增1%，其中，北市成長5%、新北增1%、桃園增2%、新竹縣市成長4%、台中增2%，台南微減3%，高雄則減2%。但是相較去年同期，全台交易量則有21%的增幅，

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，近期在國際局勢瞬息萬變的狀況下，部分屋主擔心下半年經濟走衰，售屋心態軟化，願意讓價出售，而買方開始認同房價，有購屋需求的民眾積極看屋，房價下跌的預期心理減少，觀察各都房價變化，房價持續呈現正負2%內的區間整理，頗有谷底平盤整理趨勢。

而台灣房屋內部成交資料，6月全台交易量月增2.8%、價格月減1.7%，其中高雄市交易量月增15.3%最多，而價格增幅最大的為桃園月增10.9%。全台價格較去年同期年增10.3%，價格則年增5.1%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，而觀察今年上半年對去年同期，房價明顯回升，目前不僅自住買盤需求持穩，置產型的購屋需求也逐漸出籠，其中不乏受中美貿易戰和國際肥咖條款的影響，土地廠房、豪宅、中價位的置產型店面、住宅買氣皆增溫，顯示對置產族而言，房地產仍是穩健的資金規劃標的。

▲▼台灣房屋集團2019年6月價量交易狀況。（圖／台灣房屋提供）

關鍵字：房仲交易量價量永慶房產集團台灣房屋

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