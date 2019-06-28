永和找房！女房東秒漲價「我有100多間房」拒帶看　男驚爆：張X晶居然還在

▲目前套房仍在架上，租金9000元，房東卻臨時漲價至1萬2千元！（圖／翻攝自租屋網站）

網搜小組／綜合報導

「她竟然還在！」一名男網友北上租房，近日透過租屋網找房，對永和某套房有興趣，興沖沖打給屋主詢問狀況，豈料原本的9000元租金，突然飆漲到1萬2千元，且不能前往看房，讓他超傻眼。最後屋主更喊話，自己擁有100多間房子，這一句話彷彿露出馬腳，網友立刻聯想「這根本是張X晶！」

一名陳姓男網友在臉書爆料，最近林姓男友人透過租屋網找短租，看中新北永安市場一間8坪的套房，租金為9000元，屋況簡介寫的一大串，包括「離永安、景安雙捷運，步行約5-10分鐘」、「進口豪華藝術壁紙、舒適的視覺效果」、「提供搬家服務」、「有裝潢公司班底，若有室內傢俱（包含電器）有損壞，屋主可立刻協助客戶修繕」等，強調只有一間，「慢就沒有囉！」

林男看了相當心動，打給網頁上的2支電話卻沒人接，10多分鐘後，屋主回撥表示很忙，急著要加入LINE ID，一陣混亂後，終於切入正題詢問租屋狀況，怎料屋主開始身家調查，「檢查名片、詢問工作」，還說自己有100多間房子，對話如下：

屋主：是想要問哪一間？

林男：永安市場那間

屋主：預算多少？

林男：1萬元

屋主：1萬2可以嗎？

林男：不行

屋主：那個押金少收你一點行嗎？我們一次要拿兩個月租金加兩個月押金

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▲女房東暱稱為「房務Steve」！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於電話開擴音，讓一旁的原PO察覺不對勁，建議林男趕快掛電話，然而屋主卻不斷用話術想抬高價格，「租房子，兩個月一萬，一年一萬，我們當然要選一年的對不對。收你一萬二很合理呀？」林男不疑有他，要求實際看屋況，結果屋主拒絕，回應只可以給看Airbnb評價，畢竟她有100多間房子，網路隨時有人預訂，需要請秘書處理。此時，原PO腦中閃過熟悉關鍵字，「永和？秘書？人在國外？一百多間房子？講話夾雜英文？這根本是張X晶！」

原PO趕緊要林男掛電話，然而屋主卻展開挽留攻勢，「哪裡不好，我們條件可以再談呀！」最後林男強硬結束通話，才沒有誤入對方圈套陷阱。事後，原PO也搜尋張姓女房東新聞，「遭遇跟聲音完全如出一轍！」且房東LINE名稱為「房務steve」。據《三立新聞》報導，過去曾有受害人指控，張姓女房東會使用化名「房務Steve」、「福營Annie」、「新莊Eric」企圖混淆視聽，且讓房客自己拿房卡去看房，完全沒看過房東本尊。

目前該套房仍在租屋網上架，最近一次更時間為28日上午，《ETtoday新聞雲》記者實際撥打頁面上2支電話，一支為空號，另一支多次無人接通，截稿前並無取得屋主回應。

▲簡介寫著可免費帶看！（圖／翻攝自租屋網站）