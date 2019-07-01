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影／入行房仲與家人冷戰1年半　用最短時間當上店長破冰

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記者張菱育／台北報導

家中是軍人世家的信義房屋松江店專案經理陳紹鵬，爺爺、父親、叔叔都是軍職，曾經違背父母親期盼不走軍人一職，因而和父母親冷戰許久，後來在短短的1年半的時間當上店長，才讓父母對他刮目相看，不再堅持他一定要走公職路。

▲▼信義房屋,松江店,專案經理,陳紹鵬,專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

信義房屋松江店專案經理陳紹鵬在短短1年半的時間當上店長。（圖／記者謝盛帆攝）

喜歡與人接觸的陳紹鵬，在高中就參加吉他社，到大學時甚至擔任熱舞社的社長，也因著這樣活潑的個性，在他退伍後，職業軍人的父親期望他能夠考國考、當公務員，他因此完全不接受父親安排的舒適圈，毅然決然加入信義房屋，「房仲工時長、又屬高壓環境」，這樣的叛逆行為，導致他和父母親之間，長達1年半的冷戰時間。

初入這行，每天都工作到凌晨12~1點，他堅信「只要每天都是所有房仲業務裡面最認真、最晚下班的人，我就一定可以做出成績來！」透過公司的考核，他在2010年創下當年度最快當上店長的紀錄，也因著擔任店長，也終於讓他和父母之間的嫌隙，逐漸解開。

他在擔任店長總共7年的期間，學習到招募新人、培育人才以及控管分店的營運成本等能力，之後，因著自己還是比較喜歡跟客戶接觸，又回來轉任經紀人，他認為，「不用在乎職位的高低，而是可以第一線服務客戶，讓客戶知道信義房屋的好，提供感動人心的服務。」

▲▼信義房屋,松江店,專案經理,陳紹鵬,專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲陳紹鵬初入行時，每天都工作到凌晨12~1點。（圖／記者謝盛帆攝）

過去他拚到很晚才下班，現在有了家庭，為了不讓工作霸佔他的家庭生活，他努力濃縮工作時間，最晚晚上8點就要下班回家陪伴老婆小孩，也因此讓他的工作效率更好、生活更規律，每晚11點就寢、早上8點帶小孩去上課，為了身體健康著想，每周他有2次會去晨泳1小時，「自從當了父親，才能體會父母親的用心良苦，現在家庭最重要，要先顧好自己的身體才能顧到家人。」

▲▼信義房屋松江店專案經理陳紹鵬全家福。（圖／陳紹鵬提供）

▲陳紹鵬認為現在家庭最重要，盡量多陪伴家人。（圖／陳紹鵬提供）

也因著從小對吉他的熱愛，他也常常會彈吉他、唱歌給女兒聽，「女兒是上輩子的情人，我彈吉他、練新歌，也是一種紓壓的方式。」

他認為，「該做的事，就要說到做到」，先照顧好家人、親戚，才能進一步服務好客戶，5年前父親診斷罹患重度憂鬱症，他這段時間陪父親去醫院、打麻將，也讓父親的病情逐漸好轉，這讓他在工作上，更有耐心、細心，傾聽每位客戶的需求與故事，「未來會秉持著先義後利，以人為本、正向思考的態度來服務每一位客戶，讓他們感受到真誠的問候和關懷。」

關鍵字：房仲軍人世家家庭信義房屋家庭

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