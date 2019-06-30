【北市公宅糞水橫流】端午返花蓮老家看父母　回租屋處驚見糞水淹腳目

端午節連假的第一天6月7日小球（化名）返回花蓮探親，完全沒想到這一去一回間，所承租的台北公宅竟成為一個災難的開始。屋內糞水橫流肆虐過後，屋內空氣充滿令人做噁的氣味，至今久久不能散去，雖然，台北市都發局有臨時再找人另一樓層空屋供其與太太棲身，但終非長久之計，更讓他們感到害怕的是漫長方求償過程，不知何時才能結束。

小球向本刊投訴說，在6月6日晚上妻子在家中就發現馬桶堵塞，排洩物沖不下去，回家10點30分，在查看情形後，就下樓找管理員求救，看公宅的住戶是否有協力或合作的廠商，但得的答案卻是「沒有」，於是只好回到住處向隔壁反應這個狀況，並商借疏通馬桶的工具。

但努力到晚上11點30分未有成效，於是就只好再連絡台北市都市發展局委託的物業承辦人求助，對方則是回應「7日上午再與他們駐地代表反應」，所以，他便下樓留了字條請駐地代表和他連絡。7日上午便有人與其連絡，雙方相約10號上班日請廠商來處理這件事。隨後，小球便返回花蓮過節。

不料，在8號晚間11點30分他和妻子回到租處，就發現有糞水流出屋外，小球仍心有悸的向本刊指控，當他打開門一看人整個傻了，糞水已溢滿整個房間，約有10公分的高度，電腦、家俱都泡在糞水，他只好下樓向警衛借了雨鞋，冒著惡臭入內拍下影片，並確認是否有漏電及損失狀況。

在處理告一段落後，已是9日凌晨零時許，小球說，由於是連假日他們想在外住旅館也都沒有房間，最後只好連夜奔赴淡水妻子娘家暫棲一晚，9日上午都發局委託的物承辦人則在早上7點多就打來電話說「要立刻幫我處理」，雙方約在9點見面後，他們找來專業的通馬桶公司，在開挖馬桶後，在管線下方發現竟是「貓砂、廚餘」塞住了。

小球投訴說，在事發後他和妻子被安排到同棟大樓的另一樓層同型公宅暫住，但因屋內沒有冷氣及窗簾等居家相關設備，已對他們日常生活作息造成極大困擾。

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