獨／為子佈局？相中明星學區　林依晨買下青田街億元豪宅

房產中心／台北報導

號稱全天龍國最具人文氣息的青田街，招來明星進駐。據了解，成屋不到1年的「青田青」，為已有12年沒有新建案的青田街上，最醒目的新地標，全案為地上13樓建物，5月中，知名女星林依晨出手買下該社區低樓層戶別，6月底正式過戶。對照地籍謄本及該社區成交行情，房仲業者推估，單戶約百坪，成交總價約在1.3億元上下。

▲林依晨斥資逾億元，買下青田街豪宅。（圖／記者李毓康攝）

2011年，演出電視劇「我可能不會愛你」中的「程又青」，因而聲名大噪的林依晨，2014年底，嫁給交往2年的男友林于超，至今已接近5年。近期，傳出林依晨購置新房，且選在人文氣息的濃厚的青田街，同時新房的學區，更是台北市知名滿額明星學校，如：金華國小、新生國小和金華國中，更讓人臆測，林依晨是否為了可能降臨的新生兒，做好準備。

▲林依晨日前才和老公出遊，並與Janet一家見面。（圖／翻攝自林依晨微博、IG）

據查，林依晨入手的新屋，為去年9月甫落成的「青田青」，該社區為地上13樓建物，標榜單層單戶、單戶總面積約108坪，每戶都擁有自己的獨立梯廳，隱密性高，而每戶面寬達8米，且都有大面開窗，是一大特色。另外，據周圍業者透露，全案不僅有明星入住，還有國際級知名導演也是鄰居。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，青田街文教氛圍濃厚，為台北老字號文青生活圈，老房子也多，但交通、生活、學區、綠地機能通通到位，目前區域房價平均單坪約在85萬元，具賣相的中古公寓，均價則在75萬元左右，電梯大樓，每坪約90萬元，「推出『青田青』身價破百萬元，相當合理。以單戶坪數約108坪、加上車位價格，若以貸款5成推算，林依晨入手總價，差不多是1.3億元上下。」