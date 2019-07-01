高市府闢財源　鐵路地下化周邊容積拿來賣　估7.6億將入袋

▲高雄鐵路地下化的正義站周邊800公尺內的土地將劃為增額容積，地主或開發商可以購買容積。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市政府為了開闢財源，將腦筋動到鐵路地下化區域，日前高雄市都發局就將依據「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」，以台鐵的鳳山站、正義站為中心，將半徑800公尺範圍內的住宅、商業、特專區土地，劃定為「增額容積」地區，未來地主或開發者可以用「購買容積」的方式，增加建築強度至15~30%，估計可獲益7.6億元。

高雄市都發局局長林裕益指出，放眼國際大都會的鐵道場站，都因交通便利，結合商業機能，朝高密度土地使用發展，鐵道站區並成為地區的核心。林裕益表示，新的鳳山車站與舊鐵道新生態綠廊，都已陸續施工中，預期未來完工營運後的鐵道沿線，將會是高雄最耀眼的精華地帶，都發局爰依計畫，提高鐵路車站周邊地區之容積，鼓勵地主及開發者加速投入，讓沿線土地朝高密度使用與發展。

▲台鐵鳳山車站周邊800公尺內同樣有增額容積，建商普遍認為具有購買價值。（圖／高雄市都發局提供）

都發局都市規劃科長唐一凡說，鐵路地下化鳳山計畫增額容積都市計畫案及申請許可要點，剛於今年4月公告實施，該要點實施原則與容積移轉、輕軌增額容積一致，以鐵路地下化「鳳山站」及「正義站」為中心，半徑400公尺範圍內的「住宅區、商業區及特定專用區」土地，可增加基準容積30％，至於半徑400~800公尺之地區，基準容積為15％。此項「增額容積」估計有7.6億元收益，將可挹注鐵路地下化建設經費。

▲鳳山鐵路地下化增額獎勵範圍。（圖／高雄市都發局提供）

京城建設發言人周敬恆表示，建商對於這種類似「獎勵容積」的方式都頗為歡迎，尤其這種交通便利的區段，高容積也符合都市發展所需，特別建商買政府單位規劃的這類「增額容積」或「獎勵容積」，通常都有賺頭，等於市政府和建商各取所需。