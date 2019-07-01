買方用行動要求降價　6月台中交易量最多衰退2成

▲北市、新北、桃園、台中6月買賣交易量衰退。（圖／ETtoday資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

六都今天公布最新買賣移轉棟數，其中北市、新北、桃園、台中4都，6月交易量呈現衰退，其中台中減幅最多達近2成。房產業者分析，房市回暖，讓屋主縮減議價空間，但自用性買方沒有追價意願，導致整體交易量縮減。

台北市6月2432棟，月減11.3%，年增10.3%，新北市4992棟，月減10.8％，年減11.3%，桃園市3432棟，月減6.4%，年增10.2%；台中市3314棟，月減20%，年增0.7%

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，六都6月交易量多呈現些微衰退，其中台中單月減少2成，推測應是上個月有交屋潮影響。另外部分中古屋價格降不下來，自用買方移情別戀選擇買預售屋，且未來受下半年選舉影響，部分買盤轉為觀望，所以交易量衰退。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，由於5月份交易狀況較為熱絡，而目前買氣多處於起起伏伏的趨勢，一波買氣出現後，會有觀望的現象，所以交易會下滑，不過今年上半年觀望時間明顯縮短，因此交易平穩向上發展，惟需注意下半年的市場狀況，由於中美貿易戰持續開打，加上總統大選，市場會轉為觀望。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，房市回暖氛圍導致屋主姿態漸高，讓價空間漸小，而自住型買方又沒有追價意願，加上梅雨季節的豪雨打亂看屋計劃，導致整體交易量縮。