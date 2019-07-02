小兄妹安靜逃出「轟炸現場」　仙氣媽「暑假首苦主」噴火PO慘況：嫌我太閒484

▲房間宛如轟炸現場！（圖／翻攝自臉書爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

暑假第一位苦主4ni？！一名飄仙氣的媽媽氣訴，兄妹倆默默手牽手走出房間，妹妹全身髒亂，一度以為身體不舒服嘔吐，怎料她去房間一探究竟，竟赫見「轟炸現場」，牆上一坨坨異物如糞便，媽媽下秒拳頭硬了，「不多說，先去扁小孩了！」

「小孩太安靜真的有鬼！」這起悲劇發生在上週六，原PO在《爆怨公社》抱怨，大兒子貼心牽著女兒走出房間，「妹妹全身髒兮兮感覺像嘔吐物，以為妹妹吐了」，她當下母愛噴發，雙手奮力一抓，就拎著孩子去浴室清洗一番。

梳洗換衣後，原PO終於搞定2位寶貝，接著要走到房間清洗嘔吐物，豈料才一踏進門理智線崩斷，「老娘我都火冒三丈了」，原來調皮孩子趁大人不注意，偷偷拿牛奶、香蕉、咖啡和報紙去房間盡情揮灑惡搞，牆壁、床墊跟桌子慘濕一片，景象慘不忍睹。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

誇張照片曝光，牆壁一坨坨汙垢，不禁讓人以為是排泄物，原PO拿抹布越擦越崩潰，尤其鮮奶濺得四處都是，「牛奶沒在短時間擦乾淨，整個房間很臭！」她爆青筋，但也只能克制情緒，狂安慰自己「孩子是我生的，我生的，我生的」，並透露是哥哥帶頭作亂，已懲罰他半蹲反省。

網友看完討拍文後，忍不住笑虧「先看到圖片，還以為又是被惡房客搞的」、「你房客沒收房租還那麼囂張」、「遇到這種惡房客，還不能要求退租，催眠自己，我生的我生的」。原PO則無奈嘆氣，「我都快把那個房客趕去公園睡覺了」，明明做錯事還敢頂嘴。

▲有家長分享，小孩玩冰箱更崩潰！

其他家長也心有戚戚焉回應，「小孩安靜時真的要注意」、「這還好清…曾經整個房間都奶粉、爽身粉…那才叫難清 」、「當媽的必經過程」、「以為孩子在挖糞塗牆」、「暑假一到，真的是媽媽災難的開始」、「這就是媽媽老得快的原因」、「根本爆炸現場」、「一秒貴婦變潑婦」。最後原PO眼神死表示，「我整個抓起來大罵，你是嫌我太閒是不是，是不是？」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

