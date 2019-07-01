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浴室傳滴答聲「衣櫃門半夜滑開」 他嚇退房…回台10天「猛火血洗飯店」

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▲飯店，床，房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲衣櫃突然打開，嚇得原PO緊閉眼睛！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友出國住宿，發現飯店的衣櫃打不開，當晚半夢半醒時，赫見門自動打開了，且浴室傳來水滴聲，嚇得他急退房。更令人發毛的是，回台後10天，該間飯店發生大火，釀多人傷亡。

這名網友在臉書《靈異公社》透露，與友人在國外住飯店，禮貌敲門後才開門，進到房間後，發現床上有一隻紙鶴，床頭擺放聖經，抽屜一打開還赫見詭異符咒，但原PO當下沒多想，「畢竟每個飯店的習俗都不一樣」，接著打開窗簾、沖馬桶與開衣櫃．怎料衣櫃門卡住了，原PO用盡蠻力仍無法開啟，甚至找來友人一起幫忙，門就是掰不開，「可能門壞了」，兩人最後只好作罷，趕緊洗澡上床就寢，沒想到噩夢才正要開始！

原PO說，房間只留下衣櫃上方的一盞燈，睡得正想香甜時，耳邊傳來水龍頭滴答滴答的聲音，由於身軀太疲憊，他懶得下床去浴室查看，不久後，突然一陣寒意被冷醒，「心想冷氣到底是開幾度啊？」原PO一睜開眼，發現浴室的燈是亮的，而衣櫃的燈被關掉了。

本以為友人在浴室裡，沒想到轉身一看，「他正在床上睡的正熟咧」，原PO瞬間清醒，下意識往衣櫃方向查看，「完全打不開的門，居然滑開了」，同時間，浴室的水龍頭一樣滴答滴答的響。「這時我就裝鎮定閉上眼，心裡默念佛號、髒話、3字經、西方東方通通都唸！」原PO整個背脊發涼，詭異的是，身體彷彿被控制住，完全動彈不得，「感覺有聲音窸窸窣窣在旁邊…」

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▲水龍頭（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲浴室傳來詭異水聲！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

好不容易熬到凌晨，原PO終於可自由睜開眼，發現衣櫃的燈又打開了，而一旁的友人也醒了，兩人壯膽走向浴室，裡頭漆黑一片，水龍頭也是關緊沒聲音，「我們很有默契不講話，東西迅速收拾，就出房門去大廳退房。」

退房時，原PO忍不住抱怨，房間衣櫃打不開，豈料櫃台人員才透露，「那間很少開放，除非房間不夠…」兩人互看後心照不宣。直到吃早餐聊天時，彼此發現昨晚同時經歷一樣的狀況，「好像同時在異次空間裡，所以看到對方時，都認為對方在熟睡。」

就怕阿飄纏身，兩人回到台灣後，就衝到廟裡拜拜保平安，「好在沒被跟！」沒想到10天後，原PO無意間看新聞，赫見當時所住的飯店發生火災，造成多人死傷悲劇，嚇得他寒毛直豎。

關鍵字：飯店衣櫃浴室火災退房

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