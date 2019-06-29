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5層透天「2/3手扶梯被鋸掉」　下樓傳「殭屍哈氣聲」…她嚇貼40符咒曝真相

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▲▼5層透天「2/3手扶梯被鋸掉」　下樓傳哈氣聲…她狂貼40符咒：根本是魔（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO說，這是一部分樓梯照片！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友與家人在桃園租屋，5層樓透天租金異常便宜，且整棟樓的2/3手扶梯都被鋸掉，讓她覺得不對勁，不過房仲喊話「沒問題」，才決定簽約搬入，豈料家中會傳出「哈氣聲」，如同殭屍電影情景般，嚇得全家人魂飛魄散。大批網友看完故事後，驚曝真相「看到鋸掉就知道一定是上吊鋸掉送肉粽的！」

這名女網友透露，2017年多次搬家，在桃園找到一間5層樓便宜透天，其中1樓是停車位，全家人查看屋況時，原PO眼尖發現，「樓梯手扶梯三分之二欄桿都被鋸掉了」，好奇詢問房仲緣由，對方露出堅定眼神解釋，「因為屋主搬家的時候，傢俱下不來 所以才把手扶梯欄桿鋸掉，租金才會比較便宜！」

心中雖有疑慮，但房仲拍胸掛保證「沒有問題」，原PO信了，迅速簽約後搬入，豈料第一個禮拜六早上，她正在3樓夢周公時，兒子一臉惶恐衝進來說，「聽見很大的一聲喘氣聲！」原PO腦中想起前幾日，妹妹曾抱怨睡覺時，「有個人一直在叫他起床」，她瞬間清醒逃出家門。

直到某日，原PO做了詭異的夢，夢境中，自己、房仲和一位微胖中年男子站在5樓客廳，對話如下：

房仲：這間房子其實是有問題的，這間房子是有問題的

原PO：你怎麼可以騙我！ 我當初問你你說這間房子是沒有問題的

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▲▼5層透天「2/3手扶梯被鋸掉」　下樓傳哈氣聲…她狂貼40符咒：根本是魔（圖／翻攝靈異公社）

▲貼平安符沒有效！（圖／翻攝臉書靈異公社）

下秒房仲伸手指向5樓被鋸掉的手扶梯欄桿，抖出駭人真相，「屋主是在這上吊自殺的，還有一個5歲的小男孩！」下一秒原PO醒了，雖然只是個夢，但內心忍不住咒罵髒話。最後讓原PO更加確定房子不單純的是，「每天都在我下樓的時候在我身後，哈～一聲長音」，宛如電影情景，「殭屍張嘴的那種喘氣聲一樣」，連妹妹也聽到多次。

不僅如此，日前全家人睡在2樓客廳，似乎惹怒了靈界兄弟，半夜三更時，「祂好像很生氣我們住他的房子，因為祂的聲音在客廳出現的更大聲～很用力的出長音～」最後原PO跑遍了多家寺廟求助，貼滿了40張平安符鎮宅，然而祂根本沒在怕，仍經常發出「哈氣」嚇人。

原PO語帶無奈透露，「那應該已經是魔了， 因為那聲音真的是太可怕了」，目前一家人已搬離透天。她在《靈異公社》描述這段恐怖經歷，網友看完後紛紛爆起雞皮疙瘩，「罰這個中介睡樓梯一個禮拜」、「去問鄰居，如果像你說樓梯少這麼多，應該是上吊的，上吊怨氣很重，快搬吧，家裡還有小孩」、「因為怨氣太重了，所以魂魄ㄧ直留在這間房子裡！」、「天呀！這仲介好X德」、「看到鋸掉就知道一定是上吊鋸掉送肉粽的！新聞都報導送肉粽那麼多次了」。

關鍵字：透天樓梯手扶梯上吊屋主

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