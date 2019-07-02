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前永和市民代表空有透天爛尾樓　慘流落法拍市場

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▲▼新北市永和區秀朗路二段173巷，11層法拍屋。（圖／翻攝自Google Map）

▲新北市永和區成功路整棟透天遭法拍。（圖／翻攝自Google Map）

房產中心／台北報導

前永和市民代表劉枝發所經營的樹香建設，日前傳出為返還代償款，位於新北市永和區成功路的2棟透天遭到法拍，該建物甚至連使照都還沒取得，慘淪廢墟。全案一拍底價7573萬元，2棟透天都為地上11層、地下2層建築，總面積共約929.4坪，預計7月11日整棟透天法拍。

樹香建設負責人為劉枝發，為前永和市民代表，此次遭到拍賣的建物所在土地，還曾於2013年遭到法拍。全案包含2棟11層透天建物，由樹香建設、基鴻建設持有，土地則由基鴻建設、劉家、孫家共同持有，尚未取得使用執照，但建物從1998年，就遭前國民黨立委張慶忠所屬的漢龍營造，佔有至今。

據了解，此案原規劃2棟自建住宅大樓，其中一棟透天僅在結構體階段，另一棟透天，則外觀內裡幾乎都已完成，但是有嚴重漏水的情況。

根據法院筆錄，該物件「基地所有人請求拆屋還地，現由新北地方法院另案執行中，有被拆除之風險」，拍定後法律關係需由拍定人自理請應買人特別注意。此次拍賣原因為「返還代償款」。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，從裁判書來看，此筆拍賣牽扯到中和、永和地區3家旺族—孫家、劉家、張家，「此法拍牽扯人員關係複雜，估計1拍拍出機率不高。」

關鍵字：新北市永和法拍透天樹香建設劉枝發寬頻房訊

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