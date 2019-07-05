自備100萬！他想買「600萬中古透天」：能申請青年首購貸款嗎　專家解答

▲網友想買10年中古透天，可是自備款只有100萬。（示意圖／記者曾俊豪攝）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

「自備款100萬，有辦法申請到青年首購貸款嗎？」一名網友想買10年的中古透天，成交價為600萬，自備款為100萬，他說因為在自家小店上班，所以無薪轉，店裡的資金往來則是他的農會戶頭；「目前想用青年首購專案，請問這樣貸的到30年8成嗎？寬限期3年可以嗎？（在無保人的情況下）」，還是有更好方案。

房產知識達人「賣厝阿明」在粉絲專頁《賣厝阿明 知識+》PO文，指出有網友請問「自備款100萬，有辦法申請到青年首購貸款嗎？」而該位網友的情形為「想買10年的中古透天，成交價600萬，自備款100萬。本人無薪轉，在自家小店上班，店裡的資金往來都是由本人戶頭（農會），目前想用青年首購專案，請問這樣貸的到30年8成嗎？寬限期3年可以嗎？（在無保人的情況下），還是有更好的方案呢？」

賣厝阿明首先反問，「要先請問您有營業執照了嗎？」如果有營業執照，可以改成自己的名字；如果沒有，就用自己的名字去申請，「也可以請代書調您的聯徵，看看你的額度是否可以承辦。建議先把你的財力跟地址給仲介，請他們找銀行先作初估」。

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▲網友想買房，打算辦青年首購貸款。（示意圖／記者林敬旻攝）

賣厝阿明說，如果自備款不足，購買房子時要壓但書，才不會賠違約金；簽約時要跟代書講，請代書押，如果不給押但書就不要簽，「之後會一切退還，但還是要禮貌性包個紅包給仲介，謝謝人家的幫忙。」他還表示，首購一般來說不需要增加保人，透過房仲買賣，請仲介找個比較會衝貸款的特約代書，8成有機會。

最後，賣厝阿明提醒，「貸500萬，寬限期後每月要繳2.5~2.8萬，若收入沒4萬以上，就算貸款過了成交了，第4年也過不了」，建議總收入沒有4～5萬的話，還是不要買這間房，有超過理論貸款申請會過，合約則要記得付貸款不成但書。

「總結，真的要自己評估一下還款能力，否則買房容易養房困難，就更辛苦了」，賣厝阿明認為，首購不要買太貴的房子，因為買房子不像買手機，等真的買過房子，才會知道以後買更貴的透天能用什麼技巧對自己最有利。

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