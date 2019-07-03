特種行業刻板印象惹禍　林森北知名社區轉手竟賺少賠多

▲中山區林森北路「忠泰味」已有10戶賠售紀錄。（圖／記者陳家豪攝）

記者張菱育／台北報導

「忠泰味」出現賠售案！實價登錄資料，今年4月的19樓戶以6200萬元成交，對照前屋主入手價6689萬元，等於是賠了489萬元。該社區大樓累積共有10戶交易屋主都賠售出場，專家表示，主要是因大眾對林森北路門牌既有較不好的觀念所致。

根據實價登錄資料，「忠泰味」19樓戶面積86.22坪，前屋主於2013年以6689萬元購入，持有近6年，今年4月以6200萬元售出，每坪單價75.5萬元，該戶賠了489萬元脫手。

「忠泰味」位於中山區林森北路上，規劃地上24層、地下4層住宅，共98戶，屋齡約6年。「忠泰味」實價揭露至今共有89戶交易案，觀察其他易手交易，發現另還有9戶交易都是屋主認賠出場，其中最多賠售558萬元，16樓戶屋主於2013年以5558萬元購入，於2017年以5000萬元慘賠出售。

台灣房屋中山民生特許加盟店店長蕭佑寯指出，因林森北路附近較多酒店、特種行業，環境較複雜，因此路段單價相對中山區其他路段還低，然而「忠泰味」屬質感較佳的產品，1層僅4戶，但是買方還是對林森北路有較差的刻板印象，加上目前整體市況普遍價格向下修正，在5~6年前入手的房子，若現在出售，大多會有賠售狀況。