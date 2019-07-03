高雄新開百貨搶市　5層樓書牆、單人威士忌酒吧是賣點

▲悦誠廣場最大的特色就是到處都有書牆。（圖／記者陳建宇攝）

陳建宇／高雄報導

今天熱鬧開幕的「悦誠廣場」主打社區型百貨，但該址先前的「大統新世紀」同樣也是社區型百貨，「悦誠廣場」有什麼不同之處？接下來就為大家盤點「悦誠廣場」的5大賣點。

亮點1：首創圖書型百貨

「悦誠廣場」最令人印象深刻的就是商場內到處都有書，該商場特別規劃15米高的巨型書牆，在商場的各個空間都有可以自由閱讀的書籍和座位空間，據了解商場內擺設的書籍逾4萬本，另外還有百幅以上的畫作，打造文青氛圍。

▲長達100公尺的採光罩讓自然光線可以照進商場。（圖／記者陳建宇攝）

亮點2：採光罩屋頂引進自然光線

台灣的商場大多是封閉式屋頂，但「悦誠廣場」在中庭展演空間上方，改採用採光罩，長度達100公尺，讓自然光線可以透進商場內，利用高雄日照時間長的優勢，讓商場空間感覺更寬敞明亮。

▲誠品重回北高雄，打造五大洲繪本空間。（圖／記者陳建宇攝）

亮點3：誠品生活重回北高雄

「悦誠廣場」內進駐的品牌，最知名莫過於誠品，這次誠品生活重回北高雄，也能吸引許多文青，引進「世界五大洲繪本」，也有復刻英國街角商鋪的策展空間。此外，還有全台首創的WHISKY LIBRARY & CAFE，提供單人座酒吧，可以品嘗世界250種限量的威士忌。（飲酒請勿過量）

▲興富發自營的品牌「豐悦匯」是日式吃到飽自助餐。（圖／記者陳建宇攝）

亮點4：興富發自營店進駐

「悦誠廣場」內除了引進許多知名品牌，興富發集團也推出自有品牌搶市，包括日式吃到飽自助餐「豐悦匯」、鐵板燒料理「探饈」、「悦誠超市」以及「里拉藝術家飾館」等4個品牌。

▲玩具反斗城主打電影「玩具總動員4」相關商品。（圖／記者陳建宇攝）

亮點5：玩具反斗城帶進熱賣商品

過去「大統新世紀」時期玩具反斗城就曾進駐，現在「悦誠廣場」開幕玩具反斗城也重回北高雄，並搶搭電影「玩具總動員4」的熱潮推出電影相關熱賣商品。此外，玩具反斗城也將配合初登場至今滿60年的「芭比」，推出60週年紀念款的娃娃，也讓許多收藏家蠢蠢欲動。