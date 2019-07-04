大安區2房月租3.6萬　「租金申報另議」引爆網戰租不如買

▲租屋。（圖／記者季相儒攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市居大不易，一名網友於臉書PO文招租客，出租的房間約20坪、2房型，位於大安區建國南路、捷運新生站的電梯大樓，開價3.6萬元，換算單坪租金1800元，但因附註「租金申報另議」，引來網友撻伐，而房仲業者也認為，該物件價格偏高，倘若租客報稅還得另外加價，那真的偏離區域行情。

一名網友在臉書社團「台北租屋、出租專屬社團」PO文，北市大安區建國南路一段、鄰近捷運忠孝新生站的住宅大樓，為2房2廳1衛、面積19.35坪，開價月租3.6萬元，但後方附註租金申報另議，每月578元管理費另計，押金2個月，且標榜「全新裝潢、低管理費，屋主從未住過，幾近全新」。

▼ 屋主開價3.6萬元出租大安區建國南路一段、捷運新生站旁的住宅大樓。（圖／翻攝自「台北租屋、出租專屬社團」臉書社團）



原PO備註，所有水電線路重拉過安全有保障，且房間有超耐磨木地板、樓梯間有垃圾與資源回收桶，無須追垃圾車，最後附註「這間房子的前任屋主久居國外，現任屋主從未住過，等於是一間新房。」

此篇貼文一出，立刻被網友們罵翻，許多人紛紛表示「果然是天龍國中的天龍地段」、「才兩房不帶傢俱...開價3.6萬！？等於一個人要負擔2萬元」、「每個月3.6萬！報稅還要另計」、「看看這樣這價格，還是貸款買房好了，每個月分期可能還不用36K」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，捷運忠孝新生站生活圈的住宅大樓，單坪租金行情落在1300～1500元，該物件單坪租金1800元，在當地屬相當優質產品價位，若有意入住，不妨找人一起合租，才能減輕負擔。

另外，針對房東最後附註「租金報稅另議」，他表示，該物件開價已高於當地價位，倘若租客報稅、還得另外加價，那真的偏離區域行情。