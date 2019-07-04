ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大安區2房月租3.6萬　「租金申報另議」引爆網戰租不如買

ETtoday房產雲

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲租屋。（圖／記者季相儒攝）

記者黃靖惠／綜合報導

北市居大不易，一名網友於臉書PO文招租客，出租的房間約20坪、2房型，位於大安區建國南路、捷運新生站的電梯大樓，開價3.6萬元，換算單坪租金1800元，但因附註「租金申報另議」，引來網友撻伐，而房仲業者也認為，該物件價格偏高，倘若租客報稅還得另外加價，那真的偏離區域行情。

一名網友在臉書社團「台北租屋、出租專屬社團」PO文，北市大安區建國南路一段、鄰近捷運忠孝新生站的住宅大樓，為2房2廳1衛、面積19.35坪，開價月租3.6萬元，但後方附註租金申報另議，每月578元管理費另計，押金2個月，且標榜「全新裝潢、低管理費，屋主從未住過，幾近全新」。

▼ 屋主開價3.6萬元出租大安區建國南路一段、捷運新生站旁的住宅大樓。（圖／翻攝自「台北租屋、出租專屬社團」臉書社團）

▲▼ 屋主開價3.6萬元出租大安區建國南路一段、捷運新生站旁的住宅大樓。（圖／翻攝自「台北租屋、出租專屬社團」臉書社團）

原PO備註，所有水電線路重拉過安全有保障，且房間有超耐磨木地板、樓梯間有垃圾與資源回收桶，無須追垃圾車，最後附註「這間房子的前任屋主久居國外，現任屋主從未住過，等於是一間新房。」

此篇貼文一出，立刻被網友們罵翻，許多人紛紛表示「果然是天龍國中的天龍地段」、「才兩房不帶傢俱...開價3.6萬！？等於一個人要負擔2萬元」、「每個月3.6萬！報稅還要另計」、「看看這樣這價格，還是貸款買房好了，每個月分期可能還不用36K」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，捷運忠孝新生站生活圈的住宅大樓，單坪租金行情落在1300～1500元，該物件單坪租金1800元，在當地屬相當優質產品價位，若有意入住，不妨找人一起合租，才能減輕負擔。

另外，針對房東最後附註「租金報稅另議」，他表示，該物件開價已高於當地價位，倘若租客報稅、還得另外加價，那真的偏離區域行情。

關鍵字：租屋天龍國大安區房價租金租金申報

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

電費破千元！網神揪3大吃電怪獸

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

孩狂盯廁所！媽嚇逃櫃台…剩照片

首年管理費0元！他曝建商心機真..

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

求買200萬隱居房　網推爆北台..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

新北市今年最大案　500組客戶..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄交易次熱三民區　650萬坐..

「租金申報另議」引爆網戰　房仲..

大台北房價「鐵板一塊」　專家警..

中美貿易戰負面影響　買方購屋趨..

看屋當假日休閒　高醫造鎮案周末..

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

合遠新天地自備10%起交屋附裝..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

「歐洲聯邦」2周土石坍2次　網..

3%保證紅利!喬崴bnb樂勝海..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366