林口大坪數社區11戶轉手「全賺400萬↑」　2原因逆勢突出

▲桃園捷運開通後，連帶抬升沿線附近房價。（圖／記者楊淑媛攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北市林口區空屋多，因交通生活機能不便等原因，屋主賠售轉手的案例相對較多；然而2018年以來，在「大千苑」置產的屋主們轉賣後全都穩賺不賠，最高更有超過800萬元的獲利金額，原因就在於鄰近捷運站，而且當初的預售價格相對較低。

林口大坪數社區「大千苑」共有3棟，位處文化三路大馬路一排及39巷內，樓高分別為11樓、20樓和21樓，總共99戶。實價登錄資料顯示，社區在2012年交屋登錄紀錄，每坪約24到29萬元，成交價落在2字頭。

根據資料，「大千苑」自2018年以來已有11戶轉手。其中，20樓一名屋主當初以2321萬元買進，2018年6月以3200萬元售出，最後獲利金額高達879萬，成為轉手的11戶之最；17樓一名屋主於2019年2月以3120萬元的價格賣出，獲利金額也有627萬。其餘轉手屋主平均獲利金額也落在400萬元左右。

「大千苑」2010年開始預售，2012年底交屋，之後共有24戶轉手。其中包括一間店面，2012年取得價格為6900萬元，到了2017年以9000萬元賣出，獲利高達2100萬元。

根據《經濟日報》報導，台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，以80坪到120坪大坪數規劃的「大千苑」來說，能獲利的原因主要就是「鄰近捷運站」，以及當初「預售價格相對便宜」，儘管目前林口房價回檔，但行情還是比當初的取得成本高。