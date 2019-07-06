《危老重建條例》讓老公寓大翻身　全台86萬戶等著變豪宅

▲《危老重建條例》直接受益的是30年以上的老屋，關係到全台灣86萬戶的老公寓，影響數以百萬計的中老年人。

圖文／鏡週刊

台灣的房地產市場在6月不斷傳出利多，6月26日，台南市政府土地標售，18個標案全數成功標出，創下73封標單搶18塊地的紀錄，寅吃卯糧的台南市政府一口氣進帳109億元，頓時紅光滿面。23日，新北市「危老重建」再創新猷，新莊與鶯歌2個重建案同步展開拆除；再往前5天，台北市長柯文哲拿起鐵鍬，為長安東路一個建案動土開工，這是台北市第一個危老重建案，破舊透天厝將變身地上10層、地下3層的新豪宅。

金管會在6月底發布銀行對不動產放款的統計報告，不論是開發商的建築融資，或是消費者的房屋貸款，逾期放款比率都創下17個月以來的新低。其中，產業鏈上游的建築融資逾放比率低到0.15％，房貸逾放則是0.21％。全國建築融資放款餘額高達2兆2,000多億元，竟然只有33億餘元的逾期放款，看得出建商口袋飽飽，財務穩健，晴空萬里。

還有一個有趣的、也有爭議的利多。美國通訊大廠高通（Qualcomm）在台灣設立區域營運與製造研發中心，和台灣廠商一起發展以毫米波（mm Wave）頻段的5G技術，6月27日在新竹破土開工興建占地2,000多坪、預計雇用員工1,000多人的科技大樓。公平會去年裁罰高通234億元，最終以27.3億元和解，條件之一就是投資台灣、設立實體營運中心。全球企業在中美貿易大戰下正在大搬遷，高通加上回流台商的投資，從桃園新竹到台南高雄，提供了工業與商業不動產極為強勁的支撐。

6月房地產利多，當然不是從天而降，而且型態堪稱非典型，其中危老重建的續航力關係到全台灣86萬戶的老公寓，影響數以百萬計的中老年人，除了房地產、金融、還有社會安全與政治的高度意義。《危老重建條例》直接受益的是30年以上的老屋，產權越單純越易成案，而且因為沒有最小面積的限制，因此30、50坪的小基地照樣可以改建新屋。

經過一年多的加溫，台北市危老重建已經核准43案、新北市44案，而且新北市累計開工動土達13件，在危老的架構下，有基地1,200坪的南門市場、六福客棧等老飯店改建，也有許多老公寓變新豪宅的建案，加上已經修法完成的都市更新條例，老屋重建將是這一波房市熱流的主旋律。

不過還是得提醒大家，房市利多不一定能跟房價上漲畫上等號，因為中產階級群聚的板橋、汐止、桃園、竹北等區域都有大量餘屋，北台灣過去3年光是預售屋的餘屋就高達42,000多戶，6月的利多也都避開這些供應量大的區域，還好利率繼續貼地，台商資金持續回流，量增價穩的房市，就是最大的利多。



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