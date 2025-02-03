法人投入工業地產年總額破千億　桃園連14年登大熱門





▲輝達在台灣的總部設址引發市場關注，科技大廠的重磅投資進一步牽動供應鏈擴廠與佈局策略。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

近期，輝達在台灣的總部設址引發市場關注，科技大廠的重磅投資進一步牽動供應鏈擴廠與佈局策略。據內政部統計，2024年1月至11月，全台工業倉儲類建照核發總樓地板面積達178萬坪，其中桃園市以55萬坪位居首位，信義全球資產專家表示，2025年隨著企業投資動能持續增強，加上政策利多推動，工業不動產市場將延續成長勢頭。

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據信義全球資產公司統計，2024年上市櫃法人投資超過千億元於工業地產，創下交易量新高紀錄。信義全球資產公司總經理林三智預期，2025年隨著企業投資動能持續增強，加上政策利多推動，工業不動產市場將延續成長勢頭。產業自用需求高漲，開發商對工業產品的興建意願將提高，另外，壽險業更會積極評估相關標的投資機會。

而觀察桃園工業建照奪冠，林三智指出：「建照核發情形反映了產業與開發商對未來市場的信心。桃園市已連續14年在工業類建照核發面積上穩居全臺之冠，去年更突破5年來新高，受益於AI產業熱潮和企業擴廠需求。」

信義全球資產公司桃園商仲部總監于正中補充：「桃園作為台灣重要工業重鎮，近年來在產業升級推動下，企業加速資產活化與舊廠改建潮。這些舊廠重建後，不僅為市場注入新供給，還多樣化了產品型態，包括科技廠房、多溫層倉儲、雲端資料中心等，滿足多元產業需求。」

另外，值得注意的是，高科技與物流雙動能推升需求，讓台中的工業地產市場同樣受到關注。信義全球資產公司中區商仲部總監陳光裕表示：「輝達創辦人黃仁勳日前訪台，首站即參訪矽品潭科廠，彰顯中區高科技產業在全球供應鏈中的重要角色。」

▲業者評估，2025年隨著企業投資動能持續增強，加上政策利多推動，工業不動產市場將延續成長勢頭。（圖／資料照）



而台中工業地產需求的成長動能來自兩方面，其一為科技大廠投資帶動供應鏈擴建，另外則是物流業快速發展，吸引物流公司和零售業者在此設立大型倉庫與理貨中心。

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