高雄科技產業起飛！松益發力推2鉅作「微笑高鐵Ｘ微笑首馥」雙雙打造高質感便捷生活

▲松益發建設力推「2吸睛建案」幫首購族在黃金地段輕鬆成家。（圖／擷取自《即賞屋》影片，下同）

房產中心／綜合報導

當南臺灣的科技與交通交織出全新的城市魅力，左營高鐵站周邊無疑成為這片土地上耀眼的黃金核心！擁有捷運、高鐵與台鐵共構的便捷交通網絡，讓居住在此的高雄人不僅大幅縮短南北往來的時間，未來也將受惠於豐富的發展潛力。而隨著台積電進駐楠梓產業園區，計畫於2025年啟用的P1廠，預計將帶來第一批1,500多名工程師進駐此地，後續在P2至P5廠陸續啟動下，也將引進更龐大的高科技人口與經濟動能，距離楠梓產業園區不到一公里的左營高鐵站周邊，再度成為房市眾所矚目的焦點！

55戶純住宅規劃！優雅入主「微笑高鐵」掌握科技黃金圈的居住先機

隨著台積電楠梓園區的落成在即，左營高鐵站成為高科技人才匯聚的必然選擇。松益發建設在距離高鐵站僅需約五分鐘車程的在地新建案「微笑高鐵」，交通便利性自然無可挑剔。該建案為55席的純住宅設計，提供21～33坪的兩房與三房戶型，既滿足了多樣化的家庭需求，也營造出空間尺度更加舒適的居住環境。

在設計上，「微笑高鐵」注重細節與實用性。完善公設包括了迎賓大廳、交誼廳、健身房與圖書會議廳等，讓住戶在家中即可享受豐富的生活機能，同時更將公設比控制在32%，展現極高的空間利用效率。此外，建案亦採用頂級建材，包括Noblessa廚櫃與innoci衛浴，以細膩的工藝滿足住戶對生活品質的極致追求。

入主左營高鐵旁的生活，不僅能享受便捷交通，走出社區，即刻也坐擁新光三越與漢神巨蛋兩大百貨商圈，滿足購物、美食與時尚的多重需求。近日高雄市政府預計將投資188億元打造高鐵科技之心，新建三棟地上26層的商辦大樓地標，也將為此地注入全新的商業活力與國際視野。

目前，「微笑高鐵」也推出優惠的付款方式，訂簽只需5%，結構完成前0付款，希望為首購族提供輕鬆入主的機會。

開車約三分鐘即上國道一號！「微笑首馥」放鬆購物、欣賞藝文表演都近在咫尺

與「微笑高鐵」同樣令人矚目的，還有松益發建設的另一鉅作——「微笑首馥」。坐落於捷運苓雅運動園區站附近，車程僅約三分鐘便可接軌國道一號，迅速連接台積電園區與橋頭科學園區。週末假期需要好好放鬆充電時，衛武營國家藝術文化中心、2026年即將完工的三井LaLaport購物中心也近在咫尺，為住戶提供無可比擬的購物、休閒與文化享受。

「微笑首馥」的戶型設計同樣令人驚豔，以主打的26.92坪高坪效三房為例，寬敞的客廳大窗戶引入自然光，營造通透明亮的居住氛圍，主臥不僅可容納大尺寸床組，還設有專屬的更衣區與化妝檯空間，搭配西班牙Roca衛浴設備，讓生活每一處細節都是奢華與舒適兼具。

落腳高雄 搶先實現交通便捷與高質感兼具的快意人生

左營，這個開發歷史極為悠久的區域，此時此刻再次轉型成結合科技與文化的都會核心，並且吸引愈來愈多國內外投資者的目光。高鐵帶來的時間優勢與便利，結合台積電產業帶來的經濟動能，讓不少專家認為該區，甚至是高雄的潛力，至今都仍然被低估。

看準高雄未來20年、甚至30年的發展，松益發建設近期以「微笑高鐵」與「微笑首馥」再度吹響號角，為入主南台灣的未來生活鋪陳無限可能。也難怪《即賞屋》的主持人朱琦郁在看遍全台建案後，仍是建議有興趣的首購族、小家庭找時間親臨高雄建案現場，以實際的腳步與心情，感受生活在其中的從容與優雅。

微笑高鐵｜微笑首馥

接待會館｜高雄市大順三路196號

預約專線｜07-725-8686

美學鑑賞｜https://reurl.cc/O5vLE3

