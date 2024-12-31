台積第一圈靠科技新貴　限貸後4字頭新案獲支撐

▲台積第一圈的左營區，今年首度有新案陸續飆上6字頭，央行祭出第七波信用管制後，專家坦言，買氣的確受到影響。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「護國神山」台積電2025年量產，台積第一圈的左營區，今年首度有新案陸續飆上6字頭，還有不少案子在預售階段就完銷，央行祭出第七波信用管制後，專家坦言，買氣的確受到影響，但開價控制在4字頭，仍能吸引科技人入手，買氣開紅盤。

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台積電第一圈包括左營、楠梓、橋頭，距離台積電高雄廠約20~30分鐘的車程，具有台積電產業效應的集客力，左營生活機能佳，今年首度有建案陸續成交價站上6字頭，買氣也愈來愈旺，像是「以山AI」6月才剛開案，預售階段已完銷，不過央行9月19日祭出信用管制後，買氣已大幅降溫。

松益發總經理解智贏表示，剛公開的「微笑高鐵」鄰近高鐵左營站，總銷約為7.5~8億元間，12月14日進場銷售，在9月19日央行祭出第七波信用管制後推出，解智贏說：「買氣的確受到影響。」

▲「微笑首馥」位於南高，6月進場銷售，開賣4天就售出超過9成，12月舉辦動土，緊接著推出「微笑高鐵」開賣約半個月售出5成。（圖／記者張雅雲攝）

解智贏指出，上一案「微笑首馥」位於南高，6月進場銷售，開賣4天就售出超過9成，與上半年暴衝的買氣相比，Q4不少新案來人冷清，「微笑高鐵」成交價落在每坪42.1~43.6萬元之間，開賣約半個月售出5成，4字頭仍吸引北高科技業等自住買盤。

此外，同樣位於左營的「高鐵SONG」10月進場，根據實登，已有42戶成交，在央行信用管制後，成交均價38.8萬元，社區最高價落在42.24萬元，買氣也開出紅盤。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，金龍風暴後，只剩自住客和首購族購屋，價格難以創高，台積電第一圈前幾年建商不停推出新建案，進一步推高區內房價，4字頭堪稱相對親民的價格，自住客接受度高。

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