地價貴是迷思！東京「最想居住街區」出爐　這區蟬聯15年榜首、它一次跳10名

▲東京吉祥寺車站成為東京居民心目中最想居住的街區。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林瑩真／編譯

想住在日本最熱鬧、潮流的東京，但卻不是地價越貴越好！日本房地産公司HASEKO URBEST日前公布2019年「最想住在東京哪個街區（車站）」排名，其中，吉祥寺拿下第1名，拿下第3名的則是去年還是第13名的大宮。

據《日經中文網》報導，吉祥寺拿下第一名並不稀奇，從2004年的調查起，吉祥寺已經連續15次蟬聯榜首，受歡迎的優點包括交通便利、街道及車站經常變化、影視界相當關注當地特色。（日劇《你只想住在吉祥寺嗎？》就是以吉祥寺為背景）

第二名的橫濱則是以大都會區、生活便利、夜景美麗等出名。特別的是，大宮去年位於第13名，今年因為電影《飛翔吧！埼玉》爆紅，讓與之相關的大宮也因此受到矚目，直接衝到第3名，離東京中心約30分鐘車程，「不遠不近的距離」讓許多日本人給予好評。

另外，從10名外衝入10名內的街區還有中野及立川，中野因為營業到深夜的商店街而為人喜愛，加上以「次文化之街出名」，讓人喜愛豐富多變的街道；立川則是因為正在開發大型綜合設施，未來可期待更便利的生活。

該調查由日本房地産公司HASEKO URBEST於4月進行，針對居住於東京生活圈的25至69歲居民做調查，一共有3166份有效回答。

按名次排名為：吉祥寺、橫濱、大宮、新宿、池袋、中野、立川、赤羽、品川（9）、浦和（9）、船橋、海老名、武藏小杉、北千住、藤澤。