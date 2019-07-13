買房成交價880萬！他曝「銀行鑑價837萬」給貸8成　驚問：是不是買貴了

▲原PO買房，成交價是880萬元。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

許多人都希望買下心目中的小窩，選房時也會慎選，做各種比較、鑑價等等。一名網友表示，他買了一間房，成交價是880萬，但銀行鑑價是837萬，而且還是願意貸給8成，讓他忍不住問，「這樣是不是告訴我，我是盤子買貴了？」看到貼文後，其他前輩紛紛留言，「鑑價本來就保守」、「有高有低，放寬心即可。」

這位網友在PTT的home-sale板上表示，他買了一間房，「成交價880，但銀行僅鑑價837，但是銀行還是願意貸給我8成」，原PO忍不住上網請益，他是不是買貴了，「我的行情大約在目前實價登陸的前幾低，我的信用很好、年收破百，請教各位大大買貴的機率高嗎？」

原PO也在留言處指出請益動機，「因為鑑價有點低，心理不是滋味，銀行還是肯貸8成所以沒問題，只是想知道銀行鑑價約等於現在的市價嗎？」

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▲原PO說，銀行鑑價為837萬元。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，不少人紛紛透露，「鑑價10間有9間都會低於成交價啊」、「鑑價本來就低，用鑑價來看是否買貴，是完全不準的」、「會計學上面有個原則叫做保守原則，所以說鑑價一定低估」、「正常啊！銀行比較保守」、「銀行要放款的，一定保守估價，來這邊問你只會心情更差」、「我買老透天，銀行鑑價都不到成交價的一半」、「銀行本來就比較保守，沒差太多不一定是盤子啦！」

也有網友認為，「不一定喔！我買套房時銀行問我是親屬交易嗎？貸8成5給我」、「覺得你當盤子了，年收這麼好鑑價不會低」、「換一家，條件夠優的話，超過實價是可能的，前提是要北市蛋黃區+不能有重大瑕疵。」

還有其他人分享自己的看法，「年收條件好，影響的是貸款成數跟利率吧，鑑價還是要看標的物本身的條件，跟貸款人本身條件比較無關」、「差個50還好吧？又不是差了500」、「自住的喜歡比較重要吧別想太多」、「房子是用來住的，又不是金融商品，自己做好實價登錄功課就好，況且有些銀行對某些區域鑑價較高，有些鑑價較低，其實每家銀行都會有差別的」。

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