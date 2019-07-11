ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

超乎主婦想像的清潔力　居家打掃讓專業的來

ETtoday房產雲

▲▼信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲瓦斯爐清潔過後透出原本的白色。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

肌膚要定期去角質、後續保養更有效，居家清潔也是。一位L小姐不好意思地說：「家裡每週頂多掃地拖地，廚房衛浴都是過年大掃除才會處理。污垢真的蠻髒的。」究竟一人4小時的居家清潔，能不能清除L小姐口中的頑垢呢？

L小姐平常雖然有清潔習慣，但也侷限在常走動的客廳、房間簡單的除塵和地板清理。廚房、浴室的髒污通常是睜一隻眼閉一隻眼，這次特別想請清潔員，針對她家的廚房瓦斯爐、浴室。

L小姐一開始的想法是，清潔員打掃廚房瓦斯爐、浴室再加上全室地板掃拖，時間應該就差不多了。帶清潔員看了瓦斯爐、浴室，就讓他自由發揮。L小姐則是在房間、客廳整理，雙管齊下更有效率。L小姐也和清潔員請教很多打掃撇步，包括：先用熱毛巾敷廚房油煙、吸塵器的選擇、拖把好壞等。

打掃重點：廚房

打掃開始後一個半小時後，清潔員表示廚房完成，請L小姐先驗收。她真的大吃一驚，因為連她沒有要求的流理台檯面、排水孔、冰箱門、水龍頭、牆面都擦拭過了，非常乾淨。

▲▼信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲水龍頭的水漬已經清除，流理臺的霉垢也去除掉一些。（圖／業者提供）

▲▼信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲抽油煙機也清潔溜溜。（圖／業者提供）

打掃重點：衛浴空間

浴室地板的皂垢，一直是L小姐逃避的點，尤其是馬桶垃圾桶後的角落。浴室大約每半小時，清潔員都會請她過去檢視並說明進度、狀況。

▲▼信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲打掃前後可看出馬桶旁的污漬已經清除。（圖／業者提供）

▲▼ 信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲馬桶旁地板的髒污也清除。（圖／業者提供）

▲▼ 信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲清潔前浴室角落的霉垢及皂垢。（圖／業者提供）

打掃重點：全室地板掃拖

清潔員解決廚房、浴室後，便著手進行全室地板掃拖了。開始前，清潔員先以肉眼觀察的地板狀況，再和L小姐討論要用什麼工具。原本L小姐準備讓她使用拖把，但是清潔員建議家裡毛髮多，不適合使用拖把，因為毛髮容易打結在拖把上，會減低清潔功效。因此改用清潔員自備的平板拖、加上擦巾。而且擦巾竟然有將近5條，適時做更替，衛生上完全放心。

▲▼信義居家清潔。（圖／業者提供）

▲地板清潔前後對比。（圖／業者提供）

清潔大保養，乾淨更持久

L小姐表示，這是她第一次使用居家清潔服務，效果當然滿意且印象深刻。其實過去就曾想過尋找專業居家清潔，只是家人覺得花錢不同意。實際清潔過後，家人回家後也明顯感覺到廚房、浴室更乾淨。未來也考慮定期清潔，讓家裡常保乾淨。

提供家事清潔服務的信義居家表示，居住空間表面除塵、清潔，可依實際需求指定廚房、浴室等局部空間重點清潔。可到現場免費評估，確認施作時數後報價。

▲▼信義居家清潔。（圖／業者提供）

關鍵字：居家清潔信義居家潔之方

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

兒躺床秒睡！他摩鐵激戰：活受罪

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看..

台中潭子凶宅藏洋蔥　低於市價7..

好市多清潔劑…2年頑強垢秒退散

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

高雄男曝260萬買房攻略　網跪..

她想搬外島「房價低廉」…網打臉

35歲男想買房被家人擋！他心酸..

鄰居「一看200萬空地」白目神..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中租屋！閨蜜睡她位置…被打醒

超乎主婦想像的清潔力　居家打掃..

新北「6000坪大套」只租6千..

中古房價不到1字頭親民　台南金..

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

基隆、宜蘭建商勇推案　房市專家..

阿妹舊居豪宅「信義之星」　鄰居..

好市多清潔劑…2年頑強垢秒退散

有感伯可愛到炸！鉅陞粉絲開趴嗨..

首爾都更釀傷亡　黑道介入牟暴利

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366