超乎主婦想像的清潔力　居家打掃讓專業的來

▲瓦斯爐清潔過後透出原本的白色。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

肌膚要定期去角質、後續保養更有效，居家清潔也是。一位L小姐不好意思地說：「家裡每週頂多掃地拖地，廚房衛浴都是過年大掃除才會處理。污垢真的蠻髒的。」究竟一人4小時的居家清潔，能不能清除L小姐口中的頑垢呢？

L小姐平常雖然有清潔習慣，但也侷限在常走動的客廳、房間簡單的除塵和地板清理。廚房、浴室的髒污通常是睜一隻眼閉一隻眼，這次特別想請清潔員，針對她家的廚房瓦斯爐、浴室。

L小姐一開始的想法是，清潔員打掃廚房瓦斯爐、浴室再加上全室地板掃拖，時間應該就差不多了。帶清潔員看了瓦斯爐、浴室，就讓他自由發揮。L小姐則是在房間、客廳整理，雙管齊下更有效率。L小姐也和清潔員請教很多打掃撇步，包括：先用熱毛巾敷廚房油煙、吸塵器的選擇、拖把好壞等。



打掃重點：廚房

打掃開始後一個半小時後，清潔員表示廚房完成，請L小姐先驗收。她真的大吃一驚，因為連她沒有要求的流理台檯面、排水孔、冰箱門、水龍頭、牆面都擦拭過了，非常乾淨。

▲水龍頭的水漬已經清除，流理臺的霉垢也去除掉一些。（圖／業者提供）

▲抽油煙機也清潔溜溜。（圖／業者提供）

打掃重點：衛浴空間

浴室地板的皂垢，一直是L小姐逃避的點，尤其是馬桶垃圾桶後的角落。浴室大約每半小時，清潔員都會請她過去檢視並說明進度、狀況。

▲打掃前後可看出馬桶旁的污漬已經清除。（圖／業者提供）

▲馬桶旁地板的髒污也清除。（圖／業者提供）

▲清潔前浴室角落的霉垢及皂垢。（圖／業者提供）

打掃重點：全室地板掃拖

清潔員解決廚房、浴室後，便著手進行全室地板掃拖了。開始前，清潔員先以肉眼觀察的地板狀況，再和L小姐討論要用什麼工具。原本L小姐準備讓她使用拖把，但是清潔員建議家裡毛髮多，不適合使用拖把，因為毛髮容易打結在拖把上，會減低清潔功效。因此改用清潔員自備的平板拖、加上擦巾。而且擦巾竟然有將近5條，適時做更替，衛生上完全放心。

▲地板清潔前後對比。（圖／業者提供）

清潔大保養，乾淨更持久

L小姐表示，這是她第一次使用居家清潔服務，效果當然滿意且印象深刻。其實過去就曾想過尋找專業居家清潔，只是家人覺得花錢不同意。實際清潔過後，家人回家後也明顯感覺到廚房、浴室更乾淨。未來也考慮定期清潔，讓家裡常保乾淨。

提供家事清潔服務的信義居家表示，居住空間表面除塵、清潔，可依實際需求指定廚房、浴室等局部空間重點清潔。可到現場免費評估，確認施作時數後報價。