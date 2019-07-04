ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不可不知！老屋美化+翻新「管線更新」最重要

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

許多民眾會選擇將既有的老屋加以美化，利用裝修改善生活品質與機能性，讓空間更符合現代，然而，面臨房屋裝修之際，你最在乎的環節是什麼？風格情調、實用機能、格局配置抑或是細節質感呢？其實想要打造既美觀又方便的居家空間，最重要的就是鞏固房屋的基礎工程，除了長期與壁癌共存會有礙身體健康以外，「管線更新」更是與日常生活、居家安全、室內設計皆有著密不可分的關係喔！

  issue02_167_01.jpg

▲室內設計不僅是房屋的美感製造者，也是維護家人安全、健康的避風港。

  issue02_167_02.jpg

▲裝修之際，不僅外觀需要修繕，內部的管線、漏水問題更是不容忽視的重點。

01 老屋翻新 基礎工程最重要

以二十年的老屋為例，老房子所擁有的電線迴路是按二十年前的用電量配給，隨著科技日新月異的精進，人們使用「電」的頻率已大幅提升，電線與當初埋下的迴路早已不敷使用，此時倘若電壓過熱或電線短路便有極大的可能發生火災，造成不可挽回的遺憾。故若有計劃修繕房屋的民眾，記得請專業人員進行查看管線以及配電情況，以維護居家安全，至於有關於管線的知識與細節，就跟著小編的腳步一起往下看看吧！

  issue02_167_03.jpg

▲建議老房子最好更新老舊管線，否則會提高意外發生的機率喔！

02 價格親民、施工期短、專業度滿分

對於室內管線的相關知識，相信大部分的民眾都較為陌生，替換房屋的管線乍聽之下好像很繁瑣、費用不便宜，而且要花很多時間耶？小編發現其實不然，如果以二十坪的老屋作為依據，費用大約落在新台幣三萬元左右，最令人訝異的是施工期僅需一天，不僅價格親民也不會延誤到裝修進度，所以如果手上有老屋要改造的民眾，為了家人們的健康與安全，建議替換老舊管線，為居家空間再注入一隻強心針。

  issue02_167_04.jpg

▲小預算也有大享受，太平洋電線電纜公司不僅擁有好品質的商品，價格也親民且施工期短。

03 老字號的品牌保證 最可靠最安心

決定替老房子更新管線後，下一步就是挑選管線的品質以及安全性，對於電線這個陌生的領域，最快速、妥當的方式就是選擇「老字號」的品牌，太平洋電線電纜股份有限公司因為有著經年累月的歷練及經驗，且擁有專業的服務人員和高品質的電線電纜，也是臺灣第一間電線電纜製造公司，長年以來與消費者建立深厚的信任與公司商譽，所以繁忙又注重效率、品質的屋主，挑選老品牌、老字號的管線準沒錯！

 issue02_167_05.jpg

▲民國48年至78年太平洋電線電纜公司位於三重廠的老照片。

  issue02_167_06.jpg

▲太平洋電線電纜公司現今位於桃園楊梅的工廠。

04 MIT品質 國際間愛用的好物

MIT的優質產品靠著高品質的好名聲，電線電纜更是大眾運輸工具、各大樓的常客，例如：臺鐵、臺灣高鐵、機場捷運、101大樓……等等都是最好見證，不僅如此，太平洋電線電纜公司也是國際間愛用的電線電纜品牌，例如：新加坡電網、澳門捷運、馬尼拉捷運……，因為擁有BESEC的國際認證，讓世界各地更了解臺灣品牌，太平洋電線電纜公司培育專業、細心的服務團隊，讓好東西、好專業發揚光大，成為當之無愧、名副其實的臺灣之光。

  issue02_167_07.jpg

▲臺鐵所使用的高遮蔽電纜示意圖。

  issue02_167_08.jpg

▲臺灣高鐵所使用的耐火電纜示意圖。

  issue02_167_09.jpg

▲專業的服務人員正認真的替新加坡電網施工，每一步皆不得馬虎。

  issue02_167_10.jpg

▲極力爭取國際認證成為國際間的愛用好物，太平洋電線電纜於澳門捷運的施工圖。

  issue02_167_11.jpg

▲好服務好品質的MIT好物，馬尼拉捷運也使用大平洋電線電纜公司的商品。

05 裡子照料好 日後沒煩惱

人們常說：身體健康比任何事物都來得重要，此說法就像是室內設計、裝修的原理，修繕時選擇自己喜愛的風格、實用的機能固然重要，其實內部的「裡子」才是支撐這些美感、機能的初衷，於修繕老屋的同時，順勢將內外統整一番，照料好老屋管線的品質與狀態，方能給予家人們無憂無慮、安全100%的幸福空間。

【影片】老屋翻修裡子最重要 管線千萬別忽略


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
鳥瞰臺北市容，觀飛機起降的好地方
循太陽花，前進彰化光臨花卉之都
不用塗塗抹抹　喝好水一樣能夠水噹噹

關鍵字：幸福空間(老屋改造)

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

電費破千元！網神揪3大吃電怪獸

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

孩狂盯廁所！媽嚇逃櫃台…剩照片

首年管理費0元！他曝建商心機真..

出賣妻女豪邁睡姿照…萬人幫默哀

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

求買200萬隱居房　網推爆北台..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

ETtoday房產雲

最新新聞more

投資柬埔寨享6%投報率？　2條..

高雄市中心主力是大樓　買便宜透..

賣掉1.72個信義計畫區　上半..

高雄交易次熱三民區　650萬坐..

「租金申報另議」引爆網戰　房仲..

大台北房價「鐵板一塊」　專家警..

中美貿易戰負面影響　買方購屋趨..

看屋當假日休閒　高醫造鎮案周末..

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

合遠新天地自備10%起交屋附裝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366