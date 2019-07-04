不可不知！老屋美化+翻新「管線更新」最重要

許多民眾會選擇將既有的老屋加以美化，利用裝修改善生活品質與機能性，讓空間更符合現代，然而，面臨房屋裝修之際，你最在乎的環節是什麼？風格情調、實用機能、格局配置抑或是細節質感呢？其實想要打造既美觀又方便的居家空間，最重要的就是鞏固房屋的基礎工程，除了長期與壁癌共存會有礙身體健康以外，「管線更新」更是與日常生活、居家安全、室內設計皆有著密不可分的關係喔！

▲室內設計不僅是房屋的美感製造者，也是維護家人安全、健康的避風港。

▲裝修之際，不僅外觀需要修繕，內部的管線、漏水問題更是不容忽視的重點。

01 老屋翻新 基礎工程最重要

以二十年的老屋為例，老房子所擁有的電線迴路是按二十年前的用電量配給，隨著科技日新月異的精進，人們使用「電」的頻率已大幅提升，電線與當初埋下的迴路早已不敷使用，此時倘若電壓過熱或電線短路便有極大的可能發生火災，造成不可挽回的遺憾。故若有計劃修繕房屋的民眾，記得請專業人員進行查看管線以及配電情況，以維護居家安全，至於有關於管線的知識與細節，就跟著小編的腳步一起往下看看吧！

▲建議老房子最好更新老舊管線，否則會提高意外發生的機率喔！

02 價格親民、施工期短、專業度滿分

對於室內管線的相關知識，相信大部分的民眾都較為陌生，替換房屋的管線乍聽之下好像很繁瑣、費用不便宜，而且要花很多時間耶？小編發現其實不然，如果以二十坪的老屋作為依據，費用大約落在新台幣三萬元左右，最令人訝異的是施工期僅需一天，不僅價格親民也不會延誤到裝修進度，所以如果手上有老屋要改造的民眾，為了家人們的健康與安全，建議替換老舊管線，為居家空間再注入一隻強心針。

▲小預算也有大享受，太平洋電線電纜公司不僅擁有好品質的商品，價格也親民且施工期短。

03 老字號的品牌保證 最可靠最安心

決定替老房子更新管線後，下一步就是挑選管線的品質以及安全性，對於電線這個陌生的領域，最快速、妥當的方式就是選擇「老字號」的品牌，太平洋電線電纜股份有限公司因為有著經年累月的歷練及經驗，且擁有專業的服務人員和高品質的電線電纜，也是臺灣第一間電線電纜製造公司，長年以來與消費者建立深厚的信任與公司商譽，所以繁忙又注重效率、品質的屋主，挑選老品牌、老字號的管線準沒錯！

▲民國48年至78年太平洋電線電纜公司位於三重廠的老照片。

▲太平洋電線電纜公司現今位於桃園楊梅的工廠。

04 MIT品質 國際間愛用的好物

MIT的優質產品靠著高品質的好名聲，電線電纜更是大眾運輸工具、各大樓的常客，例如：臺鐵、臺灣高鐵、機場捷運、101大樓……等等都是最好見證，不僅如此，太平洋電線電纜公司也是國際間愛用的電線電纜品牌，例如：新加坡電網、澳門捷運、馬尼拉捷運……，因為擁有BESEC的國際認證，讓世界各地更了解臺灣品牌，太平洋電線電纜公司培育專業、細心的服務團隊，讓好東西、好專業發揚光大，成為當之無愧、名副其實的臺灣之光。

▲臺鐵所使用的高遮蔽電纜示意圖。

▲臺灣高鐵所使用的耐火電纜示意圖。

▲專業的服務人員正認真的替新加坡電網施工，每一步皆不得馬虎。

▲極力爭取國際認證成為國際間的愛用好物，太平洋電線電纜於澳門捷運的施工圖。

▲好服務好品質的MIT好物，馬尼拉捷運也使用大平洋電線電纜公司的商品。

05 裡子照料好 日後沒煩惱

人們常說：身體健康比任何事物都來得重要，此說法就像是室內設計、裝修的原理，修繕時選擇自己喜愛的風格、實用的機能固然重要，其實內部的「裡子」才是支撐這些美感、機能的初衷，於修繕老屋的同時，順勢將內外統整一番，照料好老屋管線的品質與狀態，方能給予家人們無憂無慮、安全100%的幸福空間。

【影片】老屋翻修裡子最重要 管線千萬別忽略