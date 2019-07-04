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回家開燈！身影驚現2F廁所　3年後「影子長大了」他回想爆雞皮

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▲影子,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，自己身影出現在二樓廁所！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友憶述，小時候回家開燈，驚見樓上廁所出現人影，眼睜睜看著「對方」緩緩地走進房間，他嚇得目瞪口呆。豈料幾年後，他晚上一樣去開燈，又發現廁所有人影，這次「對方」長大了，且與原PO的身材一模一樣，這段童年陰影也讓其他網友頭皮發麻。

「您見過自己的影子在別的地方嗎？」一名男網友在臉書《靈異公社》分享小時候恐怖經驗，他透露，一家人住在透天厝，每次晚上外出，家裡只會留一樓樓梯間、二樓廁所的燈。8歲那年，原PO跟爸媽去逛夜市，回家後，他總是第一個衝到樓梯口開啟客廳的大燈，眼睛不自覺往樓上看，赫見「一個影子從廁所裡印出來，就往我的房間方向走過去！」

原PO瞬間頭皮發麻，愣在原地心想，那個身影、動作簡直與自己如出一轍，「不就是我從廁所裡出來時，那個影子的樣子嗎？」直到家人走過來開燈，他才猛然回神，也不敢把這件事說出口，「從此對晚上的廁所燈充滿陰影…看都不敢看！」

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▲影子,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲五年級相當於11歲年紀，原PO發現影子會長大！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

轉眼間，原PO上小學5年級，這幾年間家裡沒發生詭異狀況，某日一樣的情景，一家人逛完夜市回家，家門打開後，他一樣興沖沖走到樓梯口準備開燈，接著好奇心作祟抬頭一看，眼前景象超震撼，「他跟著我長大了！身高體型一模一樣！一樣的出場！然後又往我的房間去了。」

原PO瞬間嚇得說不出話來，但不知怎跟家人陳述兩次驚悚狀況，「這在我成長的過程中，真的造成很大陰影！」大批網友看完超毛真實故事後，紛紛狂起雞皮疙瘩「傻眼，靈魂出竅嗎？」、「靈體真的會模仿欸，我曾聽到我媽一直叫我，後來我去找本人問…她說根本沒叫我」、「這樣子已經算鬼屋了吧！太可怕了」、「我也遇過，靈體模仿我的家人」。

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關鍵字：影子廁所身影房間開燈

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