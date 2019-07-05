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板橋「湳雅夜市」都更傳弊案！持有土地僅巴掌大　12地主身分曝光

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▲新北市湳雅夜市後半段正進行都更，傳出假地主疑案，全案由新北地檢署偵辦中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市板橋湳雅夜市後半段正進行都更，土地約7,000坪，商機百億，新北地檢署接獲民眾提告，指控負責整地的三邦建設，涉嫌由12人頭地主購入土地持分，取得處分權優勢後，以利後續工程進行，特別的是，這12名地主中，有的持分僅約32平方公分，約一個巴掌大，檢察官正調查是否涉及不法。

此案的提告律師，是前環保署副署長詹順貴，環保律師出身的詹順貴卸下副署長職務後，為土地正義而擔任告訴代理人，全案正由新北地檢署偵辦中。目前正進行都更的湳雅夜市後半段土地，已有不少地方圍起圍籬，這片土地之前曾是協大紡織廠舊址，有不少土地是當地江氏家族所有，經歷多代繼承，土地所有權人眾多，三邦建設正陸續買入土地所有權打算進行都更。

湳雅夜市都更土地旁有三合院建築，附近已開始整地。

依據《土地法》第34條規定，如果共有土地者，持有大於2/3者，可以不計人數處分共有土地，否則即便持有土地持分過半，仍需經共有人過半數同意，才可處分共有土地。

本刊調查，廖姓等12名人士，2014年起就陸續以購買等方式，成為這塊土地所有權的共有人之一，接著以地主過半數同意，符合土地法第34條之1第1項規定要件為由，申請辦理將這土地的所有權全部移轉給三邦公司，三邦公司即以新地主之姿，要求其他不願意賣地的地主搬走，雙方鬧進法院後，三邦公司以多數優勢，在一審獲判勝訴。

▲▼湳雅夜市。（圖／鏡週刊提供）

遭質疑為假地主的12人中，陳姓男子等7人，住處為於北投區，生活十分樸素，卻成為板橋湳雅夜市後段都更的7,000坪土地的新地主之一，每一塊地號都不到1平方公尺，有的還小到巴掌大，價值僅82元，檢察官將調這12人是在何種情況下成為新地主，是因是被利用來稀釋不願意賣地的地主權利，與是否構成使公務登載不實等罪，預計近期將展開傳喚。

知情人士透露，假地主案層出不窮，通常是出現在土地併購及都更案中，涉案人為取得處分權，因此以假地主來稀釋不願意賣地的地主權利，瓏山林企業公司董事長林鴻堯即曾被控以假地主架空其他共有人的優先承買權，再併購整塊土地，他儘管強調這並非他指示，但仍遭判刑確定。


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關鍵字：鏡週刊湳雅夜市

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