房仲祭「工作鑑賞期」保障底薪加轉職金　仍有7成願留任

▲信義房屋推出前6月保障薪5萬、「轉職金」福利。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張菱育／台北報導

「工作還有鑑賞期！」這不是空談，而是信義房屋推出的「轉職金」策略，在30天鑑賞期後，若覺得不適應想要離開，只要符合規定，即再加發轉職金5萬元，即便是這樣，留任率還是高達7成。

信義房屋全直營體系，無房仲經驗新人、大學以上畢業，可享有保障前6個月月薪5萬元，信義房屋人力資源部經理李宜蓁指出，公司提供「轉職金」措施，若新人在30天鑑賞期後，覺得不適應想離職，公司為讓員工無後顧之憂，除了原本的月薪5萬元之外，再加發5萬元轉職金，「公司希望可以找到更好的人才，讓員工能夠為自己的職涯選擇負責。」執行此策略，還是有高達7成的留任率。

李宜蓁說，公司每周會在全台各區都會舉辦面試說明會，並啟動「校園種子計劃」，安排大四即將畢業的學生到公司實習，提供完整的培育課程、實作經驗、拜訪客戶、實際參與銷售等，讓大學生提早了解房仲工作與職場文化。

他給新鮮人的建議，「不要自我設限，如何贏得客戶的信任才是首要」，其實業務人員不一定要很會講話，如何帶給客戶真誠的服務、隨時保有正向的心態，長期建立好口碑，「不要太快放棄，畢竟房仲是需要長期經營，只要肯願意付出與投入，就有機會獲得客戶信任，進一步成交。」