影／25歲中文系畢業生斜槓當房仲　半年賣12間房

記者陳建宇／高雄報導

房仲賣的是什麼？大多數的人都會認為是房子，不過信義房屋楠梓店的主任蔡岳霖認為房仲賣的不該是房子而是服務，這項的心態讓他度過新人第1年的焦慮，並在今年成為信義房屋高雄區上半年業績第2名，朝著成為店長的目標前進。

▲蔡岳霖是今年信義房屋高雄區上半年業績第2名的超級業務。（圖／記者陳建宇攝）

今年25歲的蔡岳霖進入房仲業2年多，身為嘉義人的他考上中山大學中文系後就來到高雄，畢業後身邊同學有的去考公職、有的去當老師，但水瓶座O型的他坐不住，於是想找業務相關的工作，品牌知名度高、具有制度的信義房屋就成了蔡岳霖的首選。

▲蔡岳霖是中文系畢業，但坐不住的他選擇當房仲業務。（圖／記者陳建宇攝）

不過剛出社會的蔡岳霖沒想到現實生活是如此殘酷，他大學時打工加上父母給的零用錢也能讓生活過得很輕鬆，出社會卻是完全不同的故事。由於信義房屋有半年的評估，做了快3個月的蔡岳霖卻遲遲未能成交，心裡的焦慮感愈來愈重，讓他甚至連周末假日都不敢休假，頂多是比上班日晚一點到公司。

這樣的生活直到蔡岳霖入行3個月後終於成交，他心中的大石頭才放下，但蔡岳霖不敢大意，入行的第1年一直都戰戰兢兢不敢放鬆。直到第2年起蔡岳霖才敢在休假時看他愛看的電影，但也沒時間研究資訊，往往是到了櫃檯隨意選部電影進場看，好好放鬆2個小時。

▲蔡岳霖也常和同事討論如何帶給客戶更好的服務。（圖／記者陳建宇攝）

不過也從他入行第2年開始，過去的努力慢慢回饋到他身上，這並不是蔡岳霖的運氣好，而是他的服務受到客戶的肯定。這也印證了蔡岳霖的想法：房仲不應該是賣產品而是賣服務，服務的對象也不是房子而是人。

蔡岳霖把客戶當朋友，對於客戶的需求都盡力滿足，加上誠懇的態度，讓許多他服務過的客戶都印象深刻，即使是沒有成交的客戶，有買賣的需求也會想到他，更不用說成交過的客戶，親朋好友要買賣房子都指名他，讓他不用主動出擊就有客源。

▲蔡岳霖帶的徒弟成功轉為正職，讓他與有榮焉。（圖／蔡岳霖提供）

蔡岳霖今年上半年的業績是480萬元，這數字看起來好像不大，但是他經手成交的案件有12件，總銷更達到了1.5億元。而在這段期間蔡岳霖也成了其他公司學弟妹的「師父」，一共帶了4個菜鳥轉正職，未來蔡岳霖希望能徵選店長，繼續培養更多懂服務的房仲人員。