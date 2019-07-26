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翻轉新店最大最美　「合陽天擎」超值高人氣掀起共居新熱潮

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翻轉新店最大最美「合陽天擎」　超值高人氣 掀起共居新熱潮（圖／業者提供）

▲「合陽天擎」坐擁近3500坪基地，五棟22~24層建築精工落成，正對千坪雙公園。

房產中心／綜合報導

今年台北南區最夯的話題是「IKEA新店」全新開幕，帶來北歐居家時尚體驗，打造全台唯一IKEA新店店河畔景觀餐廳。從「IKEA」開車約10分鐘，一橋之隔，抬頭眼前五棟擎天建築矗立，原來新店左岸最大最美「合陽天擎」全新落成，從安坑麥當勞商圈轉個彎，忽見千坪公園與「合陽天擎」前院綠意相連，走訪發現，相較央北及新店市區5、6字頭，「合陽天擎」依不同戶型開價在3～4字頭，住宅價格每坪落差約10～15萬以上，卻同樣享有新店成熟完整的生活機能，超高CP值及房價補漲空間，深深吸引新世代家庭，親朋好友一起做鄰居，掀起集體移居新店熱潮。

敦南、信義計畫20分鐘 發現悠鮮綠
相較於同價位區段的新北土城，新店安坑交通便捷性更大。交通動脈匯集安坑 國道3號、安一特快道路、新北環快、水源快速道路、中安快速道路、信義快速道路…等。開車約20分鐘左右車程即可到達台北市敦南、信義商圈，出門散步到興建中捷運-安康站約7分鐘，依捷運局公告全線9站預計2021年完工，銜接環狀線十四張站，悠遊雙北大都會，早買早享受！

翻轉新店最大最美「合陽天擎」　超值高人氣 掀起共居新熱潮（圖／業者提供）

台北南都心 山水綠意全能商圈
新店高科技山水城市自然天成，人文素養為新北市之最，安坑更是新店擁有最多綠地的所在！安和公園、龍園公園、安康森林公園…小環境綠意盎然，陽光運動公園、碧潭風景區、二叭子植物園…遼闊山水生態近在咫尺。

「合陽天擎」近城離塵開窗見綠，安康麥當勞商圈，有全聯、頂好、大美等超市及安和國際夜市，完整機能生活圈，購物、休閒、醫療、教育…全能商圈豐美富足。

大基地大公園首排獨立穹頂會館 步步風景
一座優質社區，應該具備甚麼條件？首先基地面積大小，決定了建築本身的氣度和高度，在都會區要取得大型土地非常困難，超過千坪以上基地稀有珍貴，「合陽天擎」擁有闊達近3500坪基地，規劃五大棟擎天建築，百米面寬氣勢磅礴，結合社區前方雙公園約1800坪，護城河及獨立穹頂會館闊氣迎賓，豐富全齡化休閒設施，滿足不同年齡層的住戶都能享受渡假般愜意生活，制震建築配備全平面車位，成為傲視雙北最具質感的大型優質社區。

翻轉新店最大最美「合陽天擎」　超值高人氣 掀起共居新熱潮（圖／業者提供）

▲獨立穹頂會館大器迎賓，豐富設施讓住戶都能享受渡假般愜意生活。

名宅規格 正義價格六大絕對優勢
熱銷有理「合陽天擎」集六大優勢於一身：一、交通優勢，一高三捷五特快，近取敦南、信義商圈。二、公園優勢，千坪綠意圍擁活氧健康。三、地標優勢，近3500坪基地，超大面寬大氣度。四、享受優勢，媲美五星級休閒會館設施、露天泳池天天渡假。五、景觀優勢，下樓賞公園，開窗攬青山。六、商圈優勢，出門麥當勞商圈，轉身IKEA。「合陽天擎」首重住家安全及寧靜， HFD制震強化結構、中空樓板等高規格配備，無論新婚成家及換新換好及樂齡養生，享受人生全面升級，菁英聚落2～4房精品風格設計實品屋，贏得各界好評，歡迎親臨鑑賞，眼見為憑感動入主。

翻轉新店最大最美「合陽天擎」　超值高人氣 掀起共居新熱潮（圖／業者提供）

▲「合陽天擎」規劃2～4房多元戶型，輕取新店市中心機能，房價卻更為合宜。

新店【合陽天擎】
預賞專線：02-2211-1234
接待會館：新店區安光路19號旁
合陽天擎官網：http://bit.ly/2XhJkFU
合陽天擎Line@：http://bit.ly/2PZzPY6

更多精彩內容請看2019房產新勢力►►►

(圖片提供：合陽天擎）

關鍵字：新店合陽天擎買房購屋IKEA新店房產新勢力

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