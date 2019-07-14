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脫離無殼蝸牛族！她問入新居「必備生活神器」　網大推烘衣機：多很多時間

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▲▼ 買房,租屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO要搬進新家，好奇問有沒有「入新居的必備生活神器」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人在搬家入厝時，一定會採買家電。一名女網友發文表示，她上個週末，終於裝潢好新家也驗完屋，可以趕在農曆七月前入住，現在夫妻倆入住前，打算採買一些生活家電。原PO說，同事開玩笑講「閒妻涼母」必備三機是烘衣機、洗碗機、掃地機，讓她忍不住發問請教，有沒有「入新居的必備生活神器？」

這位女網友在《Mobile01》發文，文中表示「就在上個週末，新家終於裝潢完畢也驗屋完，可以趕在農曆七月前入住了 （原本和老公不怎麼迷信……但真正遇到時還是有點在意XD）。」她分享自己的心境，經過一番波折，買房子和設計自己的家，覺得最重要的是「一定要知道自己的需求」，並和設計師、施工師傅好好溝通。

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▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲原PO和先生終於不再是無殼蝸牛。（示意圖／Pexels）

原PO忍不住表達謝意，「真的很感謝細心的設計及裝潢團隊幫我們完成夢想的新家」，說夫妻倆辛苦工作這麼久，好不容易脫離無殼蝸牛，而且家具、沙發也是兩人花時間選材製作，「就是希望能參與大部分的工程，打造一個充滿回憶的家～」

最後她則表示，在入住前，兩人打算採買一些生活家電，說之前有聽同事開玩笑，想當「閒妻涼母」，就要必備三機：烘衣機、洗碗機、掃地機，讓她好奇發問，「不知道有什麼是現代家庭的必需品或大家推薦、很值得買的東西呢？」

洗衣服,烘衣服,烘乾,烘衣機,洗衣機（圖／達志／示意圖）

▲許多人大推，家裡一定要有烘衣機。（圖／達志／示意圖）

看到貼文後，其他人紛紛留言建議，「掃地機我也是後期才買的，如果有潔癖或懶得掃地，就很建議買一台」、「住台北真的脫離不了除濕機」、「烘衣機跟掃地機真的是入門，現在連摺衣機都有了」、「如果後續有考慮新生兒，加上如果是套房格局，我覺得房間冷暖變頻是必須的」、「現在的空氣都很差，空氣清淨機我覺得蠻重要的，免得以後過敏。」

其中，許多網友都很推薦準備「烘衣機」，「建議直上洗脫烘滾筒，活了30幾年，今年換滾筒之後，真的覺得很有價值」、「烘衣機對台北人來說真的很有用」、「瓦斯烘衣機，成本便宜、不易故障，買了沒有晾過衣服，衣架已廢很久了，人生多了許多時間」、「新房的話，把瓦斯管線跟瓦斯烘衣機一次搞定最好，其他的電器再依生活型態慢慢加都來得及。」

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