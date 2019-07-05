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電費171元！他租屋「吹冷氣+2台冷凍庫」誇張便宜　台電解答了

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冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲電費太便宜，讓原PO好擔心！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

日前有租屋女哀號，明明用電很省，每月電費卻要破1300元，有網友熱心揪出「3大吃電怪獸」，像是冷氣、熱水器就是耗電品。然而有一名網友卻狀況相反，家裡有2台耗電的冷凍庫，加上吹冷氣，本期電費僅171元，讓他好奇不已。

一名網友在《PTT》透露在外租公寓，住了一年下來，帳單從未超過500元，最新一期費用出爐破新低僅171元，「異常便宜」的狀況讓他忐忑不安。

原PO分享家裡用電狀況，除了冰箱、電視，房間安裝台1噸冷氣，另有2台大型臥室冷凍櫃。照常理來說，這些設備比起一般家電來得耗電，他強調，剛入住房子時，有找相關單位來檢查電錶、電箱，結果都沒有任何異常，因此好奇詢問「有人有遇過這情形嗎？」

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▲房,豪宅（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO這期電費僅171元！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，原PO家人猜測，可能是租屋處有變電箱或基地台，才有便宜優惠。網友看完文章後，紛紛回應「看度數，費用如果之前的房客用電更兇，有時候電費折扣有很多，如果度數也很少，那你的電大概接到別的電表去」、「可能是節電優惠嗎？」、「不可能，我很少用大概也要900（元）」、「太便宜，感覺應該有接錯」、「接錯隔壁哀哀叫，電費爆貴」。

對於網友的分享文，台電回應，電費的多寡與用電量有關，其中包含電器的容量大小、使用時間長短等因素。由於網友在該文中並未具體描述其用電習慣及相關資訊，故難以判斷其用電量及電費是否在合理範圍內。

另民眾詢問，是否可能因公寓住宅或變電箱設置基地台而享有電費優惠？台電說明，電費優惠需依照相關法令規定辦理，惟目前並無因設置變電箱或基地台而享有電費優惠之規定。

關鍵字：電費台電冷氣租屋冷凍庫

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