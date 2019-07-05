旋轉豪宅「陶朱隱園」一戶18億全台最貴！震撼空拍畫面曝光

記者柯沛辰／綜合報導

台北市信義區超級豪宅「陶朱隱園」一戶上看18億元，除了有跑車專屬電梯、停機坪，還有超過50坪的超大陽台，其中21層樓高的特殊旋轉外觀，更被CNN評選為全球九大城市地標。

中華工程日前表示，陶朱隱園限量40戶，為了保護買方隱私，不會採用公開銷售的模式，也不會透露屋組數和名單，但看屋人身分需要經過嚴格過濾，除提供全名、公司寶號，還要審核企業形象、社經地位及資產背景，目前已有來自兩岸三地、柬埔寨及越南等地的人來看屋。

▲陶朱隱園側面空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，「陶朱隱園」共21層樓高，每層樓旋轉4.5度，頂樓設有停機坪。內部還有7部電梯，其中一部不僅可搭載跑車，連救護車也能搭乘，只要電梯一打開就是家門，讓住戶輕輕鬆鬆停放愛車。

目前「陶朱隱園」全案規劃40戶，單層2戶住家，每戶室內空間300坪，樓高3.6米，採用無梁柱設計，還有50坪專屬陽台。

▲專屬跑車電梯，救護車也可搭乘。（圖／記者湯興漢攝）

防火防震部分，超越現行法規規範，建材較一般建築防火時效多出至少1小時，最長可達3小時，設計時特別兼顧逃生動線，包括頂樓停機坪的設計也有助住戶避難逃生。另外，建物也有設計7天不斷水不斷電設備，以供避難。

威京集團斥資重金打造「陶朱隱園」，光今年4月中華工程公告以總價42.78億元取得4戶豪宅及30停車位，就已經一舉震撼市場。如今一戶上看18億元，無論單價、總價都已經創下史上新高，穩坐全台豪宅王第一寶座。

▲陶朱隱園樓高21層，每層兩戶。（圖／記者林敬旻攝）

▲外部將規劃部分鮮綠植被。（圖／記者陳韋帆攝）

▲外部走道可眺望101大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲ 「陶朱隱園」位在信義區都會中心。（圖／中華工程提供）