請懂行朋友看房！他疑惑「房價％數當紅包？」　網狠打臉：盤子

▲原PO打算請朋友陪他看房。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／綜合報導

請懂房市的好友一起看房要包紅包嗎？一名男網友表示，他近日看上一間預售屋的店面，但他對於房市的售價、談判技巧都沒有下過功夫，想請稍微有研究的朋友幫忙注意細節，但也不知道該如何答謝，便PO詢問。對此，網友看完也點出重點說，「仲介都還要成交才有錢拿你朋友都不用耶」。

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，他日前看上一間預售屋的店面，覺得有九成的機率會購買，但轉念想想自己實在不懂房市，便想請懂行的朋友陪同觀看附近的路段機能及屋內需要注意的事項，也想看看能否找個代銷談到合理的價錢，「可以幫從來沒經驗的我，去看看我可能不會注意到的建案問題與細節」。

▲原PO不清楚紅包該包多少，便PO文詢問網友。（示意圖／pixabay）



原PO補充，他沒有想要藉著朋友或代銷砍價，但請了朋友或專業人士幫忙，勢必需要「基本禮數」，沒有經驗的他才發文詢問，「請問行情該包多少給朋友？或是房價％數當紅包費用？還是簡單吃頓飯？」

網友看完紛紛留言，「價格有底線誰來都一樣， 非要請人來談，3600再請吃個大餐吧」、「真朋友不會拿你紅包，最多讓你請吃飯」、「夠朋友就不要提錢，對方有錢你的錢他才看不上，但請吃飯是一定要的」、「要殺價怎麼不找父母？」

也有網友點出重點說，「除非你朋友是地方上有力人士（民代那些），不然銷售的底價不會因為誰比較懂房市去談就會比較低，談一次價不管有沒有成就包個幾%紅包，說真的這樣不是盤子什麼才叫盤子，仲介都還要成交才有錢拿你朋友都不用耶，那不如直接找仲介去談就好了」。