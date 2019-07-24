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通透大宅完美演繹現代經典　「金屬感流線燈飾」背後有洋蔥

ETtoday房產雲

記者吳鎮良／綜合報導

「格綸設計」的虞國綸設計師這次著手的案場，是一個以現代為基底，但是又帶點新古典的感覺，空間的處理上既精緻又具奢華感，在空間的分割之下，讓整個屋內的氛圍有遼闊的通透感；另外，在天花板上串起整個公領域軸線的金屬流線燈飾，背後更有個動人的故事。

一進門看到的是特別訂製的端景牆面，這雖然是一個入門的視覺端景，但同時具有阻擋穿堂煞的一個手法，虞總監這次特別去幫客人繪製「雙手打開」的一個概念，它有一層涵義就是給家庭的和諧，以及支撐的想法在裡面，團隊運用的手法就是用鍍鈦的金屬，以及使用一些石頭去削薄，再去鑲嵌的一些工法，讓屋主每次一過了玄關，就會有豁然開朗的感覺。

通透大宅「流線燈飾」背後有洋蔥。（圖／翻攝自「幸福空間」）

▲端景牆面是一個「雙手打開」的概念，涵義是給家庭的和諧，以及支撐的想法在裡面。（圖／翻攝自「幸福空間」，下同）

屋內整體的空間感，都使用了巧奪天工的設通透視覺。虞總監表示，「我們希望客廳餐廳、輕食，甚至延伸到書房，整個空間是打開的感覺；另外，這是間河岸的住宅，所以開窗面積很大，自然光的給予非常充足，它其實也是一個最好的延伸跟背景的一個裝飾。」

為了保留公領域空間的通透感，虞總監用白黑色調的輕重、對稱的落差，來表現區域的界定，讓客廳、廚房中島以及餐桌，透過無隔間的設計，也能有所區隔，即使身處在同一空間的家人，也可以感受到專屬的空間氛圍。

天花板上的流線燈飾，它不僅是一個主視覺，更是串起整個公領域軸線的一個概念。虞總監說，「我運用深色的一個鍍鈦黑的天花板，來去襯這個金色古銅流線的燈，它賦予了這個空間一個主要的精神，它是一個靜中有動，動中有靜的一個河岸流線概念。」

通透大宅「流線燈飾」背後有洋蔥。（圖／翻攝自「幸福空間」）

▲屋內整體的空間感，都使用了巧奪天工的設通透視覺。

虞總監透漏，這流線燈飾背後有個動人的故事，有一位年輕人到對岸打拼、事業有成，但是也想到台灣的親人，所以當下我就把它打造了一個鮭魚返鄉的概念，在我們主視覺的精神層面上，希望埋入一些情感上的涵義。

廚房中島除了有藝術感極強的主視覺燈飾，牆面也大有文章，虞總監運用了潑墨感的工法，將原本生硬的牆面渲染成一朵朵跳動的砌花圖案。據說，這樣的油漆工法，沒有藝術感的師傅還做不出來呢！而這段從細節著手的用心，也是每次與總監的設計讓客戶感動喜愛的原因。

已金屬感的華麗，代表衣錦還鄉的榮耀，已無隔間的通透，表現三代同堂的和諧，虞總監在材質使用與空間規劃下，盡是為屋主量身訂做的專屬設計，也將長年在外打拼的遊子，回到回到台灣的時候，也能有個讓心境歸零的幸福港灣。

通透大宅「流線燈飾」背後有洋蔥。（圖／翻攝自「幸福空間」）

▲天花板上的流線燈飾，它不僅是一個主視覺，更是串起整個公領域軸線的一個概念。

通透大宅「流線燈飾」背後有洋蔥。（圖／翻攝自「幸福空間」）

▲已金屬感的華麗，代表衣錦還鄉的榮耀，已無隔間的通透，表現三代同堂的和諧。

關鍵字：通透大宅空間流線燈飾幸福空間格綸設計

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